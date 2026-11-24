(TBMM) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Toplumun her kesimiyle en sağlıklı ve en tutarlı diyaloğu kuran, ilişkiyi kuran kadınlardır. Kadınları baş tacı edecek bir politikayı hayata geçirmek zorundayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Grup Toplantısı'nı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla 81 ilden gelen yaklaşık bin 500 kadın da takip etti.

Kılıçdaroğlu, konuşmasına "Hiç endişe etmeyin. Zalimin karşısında asla eğilmeyeceğiz. Sadece ben değil, hiçbirimiz eğilmeyeceğiz. Zulmedenlerin karşısında eğilmeyeceğiz. Her yerde alnımız açık olacak. Her yerde verecek hesabımız yoktur diyeceğiz. Herkese diyeceğiz biz bunu. Ve diyeceğiz, 'Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz.' diyeceğiz. 'Biz devlet kuran bir partiyiz.' diyeceğiz. ' Kadın erkek eşitliğini savunan bir partiyiz.' diyeceğiz. 'Kadınlar elbette ki kalkınmamızda ana aktör olarak rol almışlardır" sözleriyle başladı.

Kadının tüm dünyada ayrı bir yeri ve saygınlığı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bizim toplumumuzda ise durumu çok daha farklı, 'Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar', bunu kullanırken hep duygulanırım. Anne ile çocuk arasındaki ilişkiyi hiç kimse bilemez. Dert ortağımız annemiz. Babamıza bir şey söyleyemezdik. Annemize söylerdik, babamıza söylesin diye. O nedenle kadınlar çok farklı. Kadınların gücü çok farklı. Ailede ana aktör kadınlardır. Kadın erkek tartışır ama son sözü kadın söyler. Bu da hayatın bir başka gerçeğidir. Çünkü daha duyarlıdır. Erkek hislerine yenilebilir. Kadın daha duygusal olmasına karşın hislerine yenilmez. Daha dik durur, daha onurlu durur. Sadece kendisini düşünmez, sadece çocuklarını düşünmez, sadece ailesini düşünmez, komşusunu da düşünür. Bir yerde bir acı haber aldığında yüreği yanar annelerin, kadınların. Dolayısıyla kadınların bizim toplumumuzda yeri çok farklıdır. 'Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz.' denir. Gerçekten de öyledir. Hiçbir annenin, ağlamasını istemeyiz. Analar çocuklarıyla övünürler. Onlar iyi bir eğitim aldıklarında sanki kendileri o eğitim almış gibi olurlar. Onlar hayata daha farklı bakarlar. Çocuklarının gözleriyle bakarlar, ailenin gözleriyle bakarlar. Daha huzurlu bir toplumu nasıl inşa edebiliriz diye bakarlar.

"BİZ KADINLARI BAŞ TACI ETMEK ZORUNDAYIZ"

Dolayısıyla annelerin, kadınların durumu çok farklı. Biz kadınları baş tacı etmek zorundayız. Baş tacı eden toplumuz biz aynı zamanda. Bizim töremizde de kadının sözü geçer. Kendi köyümden hatırlıyorum. Ortaokul öğrencisiyken ninem vardı. Ninemin her söylediğini bütün amcalarım kabul ederdi. Ve ona asla itiraz etmezlerdi. O evin güvencesiydi. Dominant aktördü büyük ninem. Onun söylediğine bütün gelinler aynen uyar. Bütün erkekler, kardeşler, amcalar hepsi uyarlar. Çünkü o evin temel direğiydi. Böyle bakılırdı. Anadolu kültüründe bu vardır zaten. Bu kültürü yaşatacağız."

Kadınların büyük acılar çektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir gün bana bir kişi bir mesaj atmış. 85 yaşında kadın. '85 yaşındayım. Hala çalışmak zorundayım. Yoksa aç kalacağım.' diyor. Nerede? 21'inci yüzyılın Türkiye'sinde. 21'inci yüzyılın 25 yıldır iktidar olan AK Parti'nin Türkiye'sinde. 85 yaşında kadın çalışmak zorunda. Hemen kadını bulun dedim. Kadın Kolları Genel Başkanımıza. Kadını buldular. Osmaniye'de. Evini tamir ettiler. Eve girilecek bir durum bile yoktu. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyiz. Biz anaların derdini içselleştiren bir partiyiz. Annelerin ne olduğunu gayet iyi bilen bir partiyiz. Oraya kadın kollarımız gittiler. Kadını kucakladılar. Dertlerine dert oldular. Sorunlarını büyük ölçüde çözdüler. O kadına çay içmeye gideceğim. Kadın kollarımızla beraber gideceğiz. Çayını içeceğiz. Onun güzel bir evde oturma hakkı vardır.

"BU AYIP SARAYINDA OTURUP, 'YA BU VATANDAŞIN DERDİ NEDİR' DİYE DÜŞÜNMEYENLERİNDİR"

Bu ayıp 21'inci yüzyılın Türkiye'sinin ayıbıdır aslında. Bu ayıp sarayında oturup 'Ya bu vatandaşın derdi nedir?' diye düşünmeyen insanların ayıbıdır bu ayıp. Biz bu ayıplara ortak olmayacağız. Biz bu ayıpları sileceğiz. Aynen öyle, kadınlar meydanda, korku sarayda. Doğrudur, sarayda. Kadınlar el attığı andan itibaren çözemeyecekleri hiçbir sorun yoktur. Mutlaka çözerler. Anneler aynı zamanda sırdaşlarımızdır. Dertlerimizi annelerimize aktarırız. Annelerimize söyleriz. Onlar sırdaşımız. Bizim dertlerimizi bilirler, sorunlarımızı bilirler ve onlarla biz ayrı bir diyalog kurarız annelerimizle. Baba ile çocuk arasındaki ilişkinin güven aktörü yine annelerdir. Anneler bakarlar. Anneler dertlenirler, anneler söylerler. Dertlerimizi ifade ederler.

"SARAYA KARŞI DA BÜTÜN HAKSIZLIKLARA KARŞI DA OMUZ OMUZA YÜRÜYECEĞİZ"

Kadın aynı zamanda haksızlığa karşı direnenlerin sembolüdür.. Her yerde ama bütün toplumlarda, dünyanın neresine giderseniz gidin, haksızlığa karşı direnenlerin sembolü mutlaka kadınlardır. Önde kadınlar yürürler. Haklarını ararlar. Beraber, birlikte mücadele ederek bu parlamentodan İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar geçireceğiz. Kadının hakkını, hukukunu kadına teslim edeceğiz. Saraya karşı da bütün haksızlıklara karşı da omuz omuza yürüyeceğiz. Birlikte yürüyeceğiz. Hiçbir kadın kardeşimiz unutmasın. Milli Kurtuluş Savaşı'nda omuzunda silah taşıyan kadınları hiç kimse unutmasın. Bu ülkenin cumhuriyetini kuran kadınları, bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden kadınları hiç kimse unutmasın.

Dolayısıyla toplumun her kesimiyle en sağlıklı ve en tutarlı diyaloğu kuran, ilişkiyi kuran kadınlardır. Kadınları baş tacı edecek bir politikayı hayata geçirmek zorundayız. Bakınız, hiç kimse bu parlamentoda böyle bir toplantı oldu mu daha önce bilmiyorum. Kadınların sadece gelip bir toplantıya katıldıklarını da bilmiyorum. Ama bu dünyaya da örnek olsun. Türkiye'de örnek olsun. Siyasete örnek olsun. İnsanlığa örnek olsun. Adalet için, hak için, hukuk için çarpışan, çaba harcayan, özlem duyan kadınlar var desin. Derdimizi anlatan en önemli aktörler kadınlardır."

CHP'nin herkes için adalet, herkes için hukuk isteyen bir parti olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kadının gücünü Doğu, Güneydoğu'da da görüyoruz. Erkekler kavga ettiğinde bir kadın beyaz tülbendini atarsa orada kavga anında durur. Bu da hayatın bir başka gerçeğidir. Yüzyılların töresidir bu tören. Bu törenin ne kadar değerli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz bilmeliyiz. Bir tülbentin kavgayı sonlandırdığı bir yapıyı, bir anlayışı, bir kültürü düşünebiliyor musunuz? Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bu kadar güzel ve görkemli bir kültür. Bu kültürü de yaşatmak zorundayız.

"HİÇBİR ÇOCUĞUN YATAĞA AÇ GİRMEDİĞİ BİR TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETMEK İÇİN MÜCADELE ETTİĞİMİZİ ANLATACAĞIZ"

Sizin korkmanıza gerek yok. Onlar korkuyorlar. Kadının gücünden korkuyorlar. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Üniversitelerde ders veren hocaların yarısından fazlası kadın. Düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyet'in geldiği noktayı düşünebiliyor musunuz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün seçme ve seçilme hakkını diğer ülkelerden çok önce kadına verdiğini düşünebiliyor musunuz? Onlar geldiler. Okudular. Ve şimdi üniversitede profesör olarak görev yapıyorlar. Ve bunların sayısı erkeklerden fazla. Ne kadar güzel değil mi? Çünkü onlar eğitimin ne olduğunu biliyorlar. Öğretmenin de ne olduğunu biliyorlar. Onlar doğuştan bizim öğretmenlerimiz, annelerimiz. Ağlarken de anne diye ağlarız. Dolayısıyla annenin insanlık tarihinde de bizim tarihimizde de dünya tarihinde de özel bir yeri var. Öğretmenler...

Kadınlar örgütlendiğinde sorun bitiyor demektir. Haksızlığa karşı örgütlendiğinde sorun bitiyor. Sizden bir isteğim daha var. Bize oy vermeyen veya Cumhuriyet Halk Partisi'ni bizim rakiplerimizin anlattığı şekliyle düşünüp bizim ulaşamadığımız ve bize oy vermekte tereddüt eden ailelere gideceksiniz. O ailelerle konuşacaksınız. O ailelere gerekirse beni davet edeceksiniz. Ben geleceğim. O ailelerle konuşacağım. O kadınlarla konuşacağım. Onların hakkını hukukunu bizim savunduğumuzu onlara anlatacağım. Aile destekleri sigortası, her evde huzurun, her evde bereketin olmasını isteyen aile destekleri sigortasını ilk dillendiren partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu onlara anlatacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa etmek için mücadele ettiğimizi onlara anlatacağız. Bize oy versin veya vermesin."

"HİÇBİR OKULDA ÖĞRETMEN AÇIĞI OLMAYACAK"

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin yaşadığı sorunlara ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kadınlar sevmeyi ve sevilmeyi bize öğrettiler. Öğretmenlerimiz öğrettiler. Öğretmenlerimize borçluyuz. Bize sevmeyi öğrettiler. Bize arkadaşlığı öğrettiler. Bize bilgiyi öğrettiler. Beraber yaşamayı öğrettiler. Barışmayı öğrettiler. Annelerin böyle bir özelliği var. Öğretmenlerin, kadın öğretmenlerimizin de böyle bir özelliği var.

Atama bekleyen öğretmenler var. Atama bekleyen kadın öğretmenler var. 80 bine yakın kadro boş ama atama yapılmıyor. Onlara sözüm var. Hiçbir okulda öğretmen açığı olmayacak. 80 bin açık ne demek? 80 bin öğretmen açığı var. Dışarıda 80 binden çok daha fazla atama bekleyen öğretmen var. Niçin? Faizcilere para ödüyorlar da öğretmeni aylık ödemekte zorlanıyorlar beyefendiler. Bir daha ifade edeyim, faizcilere, tefecilere dünyanın parasını ödüyorlar. Ama 80 bin öğretmen atanacak. 'Efendim kadro var ama Maliye Bakanlığı izin vermiyor'. 'Bunların kadroları olursa aylık ödemekte zorlanırız'. Aylık ödemekte zorlanıyorsun ama milyarlar ödüyorsun, faiz ödüyorsun, trilyonlar ödüyorsun.

Sen faizi kimin sırtından ödüyorsun ? Bu milletin sırtından ödüyorsun. Öğretmen dediğin, oturup evinde sohbet eden kişi değil. Öğretmen dediğin ülkeyi aydınlatan kişi demektir. Elinde meşale ülkeyi aydınlatan kişi demektir. Bakınız, öğretmenlerle ilgili bazı bilgiler vereyim size. Bir, kadrolu öğretmenler var. İki, ücretli öğretmenler var. Üç, sözleşmeli öğretmenler var. Dört, özel okul öğretmenleri var. Beş, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenler var. Halk eğitim merkezlerinde çalışan usta öğreticiler var. Her birisinin durumu farklı. Ama hepsinin tek bir özelliği var. Hepsi öğretmen. Eğer farklılık varsa orada bir adaletsizlik var demektir.

Bunu düzeltecek kim? Bunu düzeltecek olan partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi. Her yerde söyleyelim, her yerde ifade edin, bunu düzeltecek olan partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi. Halkın partisi, öğretmenlerin partisi, memurların partisi, işçilerin partisi, emeklilerin partisi, haksızlığa uğrayanların partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Gazi Mustafa Kemal'in partisi, İnönü'nün partisi, Ecevit'in partisi. Bizim partimiz budur.

Sarayda oturan beyefendi diyor ki 'Türkiye büyüyor, şöyle oldu, böyle oldu' vesaire vesaire. Ya sen istediğin kadar Türkiye'yi anlat. Biz biliyoruz Türkiye'nin ne olduğunu. Eğer bu hükümet bizim evlatlarımıza bir tas çorba veremiyorsa okuldan, bir tost veremiyorsa, bir bardak su veremiyorsa... Öyle aileler biliyorum ki çocuğunu yarı aç okula gönderiyor. Bu o ailenin ayıbı değil. O aileyi bu hale getiren yönetimin ayıbıdır. Bunu hepimizin bilmesi lazım. Ekmeğin arasına patates, kızarmış patates koyup çocuğunu okula gönderiyor. Böyle aileler biliyoruz biz.

"FAKİRİ, ZENGİNİ, AİLESİNİN DURUMU İYİ, KÖTÜ NE OLURSA OLSUN AYNI YEMEĞİ YEMELİLER"

Ama bu çocuk elbette ki okulda beslensin. Okulda yemeğini yesin arkadaşlarıyla beraber. Yemekte ayrımcılık olmasın. Fakiri, zengini, ailesinin durumu iyi, kötü ne olursa olsun aynı yemeği yemeliler. Beraber olmalılar. Birlikte olmalılar. Temiz bir tuvalet olmalı. Su içmeliler. Bunları kimle yapacaksın? Kantin var. Kantinle anlaşma yaparsın. Bunların tamamını öğrencilere sağlar kantinciler. Niye sağlamasın? Bunu yapmaktan acizler. Bunu yapmak istemiyorlar. Neden? Çünkü onların çocukları çok daha farklı. Bizim evlatlarımız, biz onları düşünürüz. Ama kendi evlatlarımızı değil sadece. Okula giden evlatlarımızı da düşünürüz. Çünkü o çocuklar da bizim evladımız. Onların daha iyi koşullarda yaşamasını isteriz. Her annenin çocuğunun karnının tok olarak okula gitmesi onun en temel özlemidir, dileğidir, arzusudur. Bunu yapmak isteriz. O nedenle bunun üzerinde çok fazla duruyorum. Siz de durun. Bir tas çorba vereceksin kardeşim. Bir bardak su vereceksin, temiz su. Bir kalıp sabun vereceksin kardeşim. Yemeğini vereceksin kardeşim. Bunu yapacaksın."

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA