Kılıçdaroğlu MYK toplantısına başkanlık edecek, Fenerbahçe Liverpool'u ağırlayacak

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşecek.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de Kongre ara seçimlerinin sonuçları ve yansımaları takip ediliyor.

(Washington/New York/Ankara)

2- Yemen'deki meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Riyad)

3-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Liverpool'u ağırlayacak.

(İstanbul/20.45)

2- UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk olacak Beşiktaş, son antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacak.

(İstanbul/11.00)

3- Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk olacağı maç öncesi Celtic Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.

(Glasgow/20.45)

4- UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Celtic, son idmanını kulüp tesislerinde gerçekleştirecek. Teknik direktör Martin O'Neill ve bir oyuncusunun katılacağı basın toplantısı, müsabakanın oynanacağı Celtic Park'ta yapılacak.

(Glasgow/14.00/18.00)

5- Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Almanya'nın Freiburg takımını ağırlayacağı maçın hazırlıklarını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Thomas Reis ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısı, Papara Park'ta gerçekleştirilecek.

(Trabzon/13.00/16.00)

6- UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Almanya ekibi Freiburg'da teknik direktör Julian Schuster ve bir oyuncusu, Papara Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.

(Trabzon/21.00)

7- Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda yarıda kalan Fethiyespor-Eyüpspor mücadelesine kaldığı yerden devam edilecek.

(Muğla/13.00)

8- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmelerinin kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/15.30)

9- BKT Avrupa Kupası'nın altıncı haftasında Türk Telekom, Almanya'nın Skyliners Frankfurt takımını konuk edecek.

(Ankara/19.00)

10- Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun üçüncü haftasında Galatasaray MCT Technic, Polonya'nın Legia Varşova ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Varşova/20.30)

11- FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın beşinci haftasında; C Grubu'nda Esenler Erokspor, Portekiz'in Sporting, F Grubu'nda Biotekno Körfez Basket ise Kosova'nın Bashkimi takımını ağırlayacak.

(İstanbul/19.00/Kocaeli/19.30)

12- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun dördüncü haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, İtalya'nın Beretta Famila Schio ekibine konuk olacak.

(Schio/22.00)

13- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftası; Manisa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Daikin, Göztepe Yuppo-Zerenspor, Kuzeyboru-Aras Kargo, Beşiktaş-Eczacıbaşı Peron İstanbul ve VakıfBank-Türk Hava Yolları maçlarıyla başlayacak.

(Manisa/16.30/İzmir/17.00/Aksaray/18.00/İstanbul/19.00/19.00)

14- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Grup'taki ilk maçında Avusturya ile deplasmanda karşılaşacak.

(Graz/20.00)

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Kaynak: AA