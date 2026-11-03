Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kılıçdaroğlu ve Özel'den Bahçeli'ye taziye ziyareti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kılıçdaroğlu ve Özel'den Bahçeli'ye taziye ziyareti Haber Videosunu İzle
Kılıçdaroğlu ve Özel'den Bahçeli'ye taziye ziyareti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vefat eden kız kardeşi Serpil Bahçeli memleketi Osmaniye'de toprağa verilirken; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve YENİ Parti Lideri Özgür Özel, Meclis'te Bahçeli'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hayatını kaybeden kız kardeşi Serpil Bahçeli, memleketi Osmaniye'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. 

AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden Serpil Bahçeli için memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu. Bahçeli'nin cenazesi, Osmaniye Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

MECLİS'TE TAZİYE ZİYARETİ

Kardeş acısı yaşayan MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye siyasi parti liderlerinden taziye ziyaretleri gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Bahçeli'yi ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Devlet Bahçeli’ye taziye mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Devlet Bahçeli’ye taziye mesajı
Bahçeli ailesini acı gününde yalnız bırakmadılarBahçeli ailesini acı gününde yalnız bırakmadılar
Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi hayatını kaybettiDevlet Bahçeli'nin kız kardeşi hayatını kaybetti
Kaynak: Haberler.com
İlk kar için tarih verildi! Rusya'dan geliyor, hava buz kesecek

İlk kar için tarih verildi! Hava buz kesecek
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıadem sevindik:

Sırada bahçeliye bahçeli yer hazırlanacak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Michigan sandık başında! Kazanırsa ABD Senatosunun ilk Müslüman üyesi olacak

Kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
Özgür Özel, Emir Sarıgül'ün iddiasına ilk kez yanıt verdi

Özgür Özel, Emir Sarıgül'ün iddiasına ilk kez yanıt verdi
Kim Jong-un'un yeni silahı! Saniyeler için 10 futbol sahasını yok ediyor

Kim'in yeni silahı! Saniyeler için 10 futbol sahasını yok ediyor
Van Gölü'nde korkutan tablo! Arada sadece 15 yıl var

İki kare de aynı yerden! Arada sadece 15 yıl var
Görüntü maalesef Türkiye'den! Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti

Görüntü maalesef Türkiye'den
Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin

Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin
Takasbank Genel Müdürlüğü'ne Gökhan Elibol atandı

Fon soruşturmasının ardından Takasbank'ta kritik değişiklik