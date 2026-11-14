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İzmit'te Kılıçdaroğlu'nun CHP buluşmasında gazeteciler darp iddiasıyla şikayetçi oldu

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İzmit'te Kılıçdaroğlu'nun CHP buluşmasında gazeteciler darp iddiasıyla şikayetçi oldu Haber Videosunu İzle
İzmit'te Kılıçdaroğlu'nun CHP buluşmasında gazeteciler darp iddiasıyla şikayetçi oldu
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İzmit'te Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki CHP buluşmasında bazı partililerin basın mensuplarını darbettiği iddia edildi. Basın alanlarına geçilmesiyle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine darp raporu alan gazeteciler şikayetçi oldu.

Kocaeli'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda bazı partililerin basın mensuplarını darbettiği iddia edildi.

Olay, İzmit ilçesindeki Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Emekte Birlik ve Yaşamda Güvence Buluşması" sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, programı takip etmek üzere salonda bulunan basın mensuplarına ayrılan alanlara bazı partililer geçti. Görevlerini yerine getiremediklerini belirten gazeteciler, söz konusu alanların boşaltılmasını istedi. Bunun üzerine gazeteciler ile partililer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bazı partililerin basın mensuplarına fiziki saldırıda bulunarak darbettiği öne sürüldü. Saldırıya uğradıklarını belirten gazeteciler, darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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