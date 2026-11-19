CHP MYK, Kılıçdaroğlu başkanlığında 2,5 saat süren toplantıda bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yapılan MYK toplantısı 2,5 saat sürdü.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapıldı.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen toplantı, 2,5 saat sürdü.
Kaynak: AA