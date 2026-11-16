Arif Sağ kaç yaşında, nereli? Arif Sağ kimdir, Kılıçdaroğlu için ne dedi?

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Arif Sağ 81 yaşında. 1945'te Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Dallı köyünde doğan bağlama sanatçısı, İzzet Çapa'nın YouTube programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında söyledikleriyle 16 Kasım 2026'da yeniden gündeme geldi.

Programa oğlu Tolga Sağ ile katılan Sağ, Kılıçdaroğlu için "yol düşkünü ve haindir" dedi. CHP'li Yeliz Tunç ise aynı gün sanatçıya sert bir cevap verdi.

ARİF SAĞ KAÇ YAŞINDA?

Arif Sağ 1945 doğumlu, 81 yaşında. İlk plağı "Gafil Gezme Şaşkın" 1966'da çıktığında 21 yaşındaydı; yani sahnede altmış yılı geride bıraktı.

ARİF SAĞ NERELİ?

Arif Sağ Erzurumlu. Aşkale'ye bağlı Dallı köyünde doğdu, ilkokulu Erzincan'da okudu. 14 yaşına kadar âşıklık geleneğini öğrendi, sonra İstanbul'a geldi.

ARİF SAĞ KILIÇDAROĞLU İÇİN NE DEDİ?

Arif Sağ, programda Kemal Kılıçdaroğlu'nu "yol düşkünü ve hain" diye nitelendirdi. Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanlığı'na yeniden getiren "butlan" sürecini de bu sözlerle ilişkilendirdi. Tolga Sağ ise Kılıçdaroğlu ve çevresinin bir yürüyüş sırasındaki tutumunu "açık bir ihanet" olarak gördüğünü söyledi.

CHP'li Yeliz Tunç, kimsenin Kılıçdaroğlu'nu düşkün ilan etme yetkisi olmadığını söyledi. Tunç, baba ile oğlun CHP'li belediyelerde verdiği konserleri de hatırlattı ve "Yürü be Arif, senin de bir gün çarkın kırılır" diye seslendi.

ARİF SAĞ KİMDİR?

Arif Sağ bağlama sanatçısı, besteci ve yapımcı. İstanbul'da Aksaray Musiki Cemiyeti'nde Nida Tüfekçi'nin öğrencisi oldu, 1965'te TRT İstanbul Radyosu'na bağlama sanatçısı olarak girdi.

Bir dönem İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1981'de Emre Saltık ile Arif Sağ Müzik Merkezi'ni kurdu. Musa Eroğlu ve Muhlis Akarsu ile yaptığı Muhabbet albümlerinin ilki 1983'te çıktı. 2014'te MESAM başkanlığına seçildi, 2018'de bu göreve yeniden geldi. Oğlu Tolga Sağ da bağlama sanatçısı.

ARİF SAĞ NE ZAMAN MİLLETVEKİLİ OLDU?

Arif Sağ 1987 seçimlerinde SHP'den Ankara milletvekili seçildi ve 1991'e kadar TBMM'nin 18. döneminde görev yaptı. 2008'de CHP'ye katıldı, 2009 yerel seçimlerinde Sancaktepe belediye başkan adayı oldu.

ARİF SAĞ'IN ŞARKILARI NELER?

Arif Sağ'ın en bilinen eserleri "Gurbeti Ben mi Yarattım", "Karlı Dağlar", "Tahtacı Semahı", "Umut" ve "Yolver Dağlar". Albümleri arasında "İnsan Olmaya Geldim" (1983), "Halay" (1988), "Direniş" (1993) ve Belkıs Akkale ile yaptığı "Seher Yıldızı" (1996) var. 1998'de Altın Kelebek'te Platin Kelebek Ödülü'nü aldı.