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CHP'li Gürsel Erol'un oğlu Ankara'da evlendi, törene Kılıçdaroğlu da katıldı

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CHP'li Gürsel Erol'un oğlu Ankara'da evlendi, törene Kılıçdaroğlu da katıldı
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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un oğlu, Ankara'da Yaren Köseoğlu ile nikah töreniyle evlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve çok sayıda siyasetçi katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un oğlu Eren Erol, Ankara'da düzenlenen nikah töreniyle evlendi. Nikah törenine çok sayıda siyasetçi katıldı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un oğlu Eren Erol, Yaren Köseoğlu ile hayatını birleştirdi. Ankara'da düzenlenen nikah töreni, siyaset dünyasından çok sayıda önemli ismi bir araya getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve CHP'li milletvekilleri, genç çiftin nikah töreninde yer aldı. Törene ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve MHP TBMM Başkanvekili Celal Adan da iştirak etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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