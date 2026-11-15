Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı, Kıbrıs Türk halkına destek verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı, Kıbrıs Türk halkına destek verdi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünü sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini ve egemenlik iradesini her zaman desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini, egemenlik iradesini ve barış içinde yaşama kararlılığını her zaman desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyorum. Kıbrıs Türk halkının özgürlük, eşitlik ve kendi geleceğini belirleme mücadelesinin simgesi olan bu anlamlı gün, ortak tarihimizin ve milli dayanışmamızın önemli bir parçasıdır. Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini, egemenlik iradesini ve barış içinde yaşama kararlılığını her zaman desteklemeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, Dr. Fazıl Küçük'ü ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde emeği geçen tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyor; Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

Kaynak: ANKA
Bu haber 840 sitede yayınlandı.
487 bin kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten bir an önce randevu alın

İçişleri Bakanı uyardı! Bu mesajı okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
MasterChef'te haftanın son eleme adayı Enes oldu: Potada dört isim var

MasterChef'te eleme heyecanı! İşte yarışmaya veda etme riski olanlar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selahattin ve Lara Paşalı'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt

Boşanıyorlar denmişti! Tek kareyle herkese yanıt verdiler
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti

Canlı yayında yaşananlar kan dondurdu
Felipe Melo ve Abdurrahim Albayrak yeniden bir arada! İşte o anlar

Anında birbirlerine sarıldılar! Programa damga vuran anlar

Kazada hava yastıkları açılmadı, firmadan 'Aracımız akıllı' yanıtı geldi! Bursa'da 1 milyon liralık dava

Araç pert oldu, hava yastığı açılmadı! Firmadan akıl almaz yanıt
Emel Sayın'dan vasiyet sorusuna yanıt: Miras konusunu hiç düşünmedim

Emel Sayın'dan vasiyet açıklaması: Beni sıkan, rahatsız eden...
Kazada sağ kolu felç oldu, kendi yaptığı aparatla mesleğine döndü! Sivas'taki genç berber tek eliyle tıraş ediyor

Kolu felç oldu, çaresini kendi buldu! Tek eliyle tıraş ediyor
810 gram doğdu, 100 gün yoğun bakımda kaldı! Çağan bebek kep ve cüppeyle uğurlandı

Minik bedeniyle dünyaya meydan okudu, tam 100 günlük savaşı kazandı