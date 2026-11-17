CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kirli siyasetçi varsa bu parlamentoda, bu yolsuzluğa bulaşmışsa onun da adının deklare edilmesi lazım. Bu parlamentonun dışına çıkarılması lazım. Çünkü burası Gazi Meclis'tir. Bu Meclis'te yolsuzluk yapanların, hırsızlık yapanların, yetimin hakkına el uzatanların yeri yoktur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, temiz siyaset yapacaklarını belirterek, "Boğazınızdan aşağı haram lokma inmediyse bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Temiz siyaset yapacağız. Bu çatının altında yolsuzluk yapanlara yer olmaması lazım. Temiz siyaset olması lazım, ahlaklı siyaset olması lazım. Halkın sorunlarını düşünen ve o çözümleri üreten bir iradenin bu çatının altında olması lazım. Çünkü burası Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir ama bu Meclis'i gerçek anlamda Meclis yapacak olan da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Mustafa Kemal'in Meclisi yapacağız burayı" diye konuştu.

'EN ÇOK ELEŞTİRİLEN LİDER BENİM'

Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'ye yönelik soruşturmaya ilişkin, "Bu sabah kalktığımızda da Sözcü Televizyonu'na yapılan operasyonu gördük. Medyada en sert ve en çok eleştirilen lider benim. Her şey yazılır. İftira olduğu zaman, yanlış olduğu zaman açarım 'Düzeltin. Burası yanlıştır, böyle bir şey yoktur' diye söylerim. Ama ben hiçbir zaman hiçbir medya organının kapanmasını istemedim. Bir gazeteci hapse atıldığında da benim aleyhime onlarca, yüzlerce görüş bildirip yazı yazsa bile onun hapse atılmasını asla doğru bulmadım. İnsanın düşüncelerine sınır getirilemez, getirilmemelidir. Eleştiriden korkmayız. En sert eleştirileri yapanların karşısına bile çıktım ve onlara şu çağrıyı da yaptım bir dönem. 'Çağırın sizin televizyona, bana istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Ben her sorunuza açık yüreklilikle yanıt vereceğim' dedim. Bazıları korkudan çağırmadılar. Dolayısıyla Anayasa'nın temel ilkesini hafızamızın bir yerinde tutalım; 'Basın hürdür, asla ve asla sansür edilemez'" ifadelerini kullandı.

'BU KADAR KİRLİLİĞİN İÇİNE BULAŞMA'

Fon soruşturması ile sorunun devam ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Herkes söylüyor. Listeleri açıklayın. Hani muhalefet partileri olsa 'Ya muhalefet onu söylüyor' derler. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı 'Ben şahsen mümkünse açıklanmasını tercih ederim' diyor. Lafa bakın. 'Ben şahsen mümkünse'. Niye mümkün değil kardeşlerim? Amerikalılar mı açıklayacak, Ruslar mı açıklayacak bunu, Fransızlar mı açıklayacak? Yahu siz açıklayacaksınız, siz yapacaksınız kardeşim. Hazine ve Maliye Bakanı değil misin, Hazine ve Maliye Bakanısın. Sermaye Piyasası Kurulu sana bağlı değil mi, sana bağlı. Peki kardeşim; 'Mümkünse açıklanmasını tercih ederim' sevsinler seni. Mehmet Şimşek'e saygı duyan birisiyim. Altını çizerim; yiğidi öldür, hakkını ver. Ama burada Sayın Mehmet Şimşek'in görevini bırakması lazım. İzzeti ikbal ile bab-ı hükümetten çekilmek her kula nasip olmaz. Gel buradan çekil kardeşim. Bu kadar kirlinin içine bulaşma. Senin kirli olmadığını biliyorum ama bu kirliye bulaşma" açıklamasını yaptı.

'MECLİSİN AK VE TEMİZ OLMASINI İSTERİZ'

Fon soruşturması kapsamında adı geçenlerin görevden alınması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Neden hala yolsuzluk olayının içinde yer alan kurumlarda görev yapan bürokratlar görevlerinin başında? Bunu soruyoruz değerli arkadaşlar. Kirli siyasetçi varsa bu parlamentoda, bu yolsuzluğa bulaşmışsa onun da adının deklare edilmesi lazım. Bu parlamentonun dışına çıkarılması lazım. Çünkü burası Gazi Meclis'tir. Bu Meclis'te yolsuzluk yapanların, hırsızlık yapanların, yetimin hakkına el uzatanların yeri yoktur. O nedenle biz Meclis'in ak ve temiz olmasını isteriz, güzel olmasını isteriz, iyi çalışmasını isteriz. Bir yerde yolsuzluk varsa kararlılıkla onun üzerine gidilmesini isteriz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı