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Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış, partisinin kurultayında Genel Başkanlık için tek adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Mahalle delege seçimleriyle başlayacak kongre sürecinin ilçe ve il kongreleriyle devam edeceğini belirten CHP Malatya İl Başkanı Hakan Satılmış, yaptığı açıklamada, kongre sürecinin parti içi demokrasi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Malatya örgütünün kurultayda izleyeceği tutuma ilişkin açıklamalarda bulunan Satılmış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan seçilmesi için çalışacaklarını söyledi. Türkiye'nin mevcut siyasi ve ekonomik yönetimine yönelik eleştirilerde de bulunan Satılmış, hak, hukuk ve adalet ilkelerini esas alan bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyduğunu belirterek, bu değişimi sağlayabilecek tek liderin Kemal Kılıçdaroğlu olduğuna inandıklarını ileri sürdü.

Satılmış, "Bir kez daha açıkça ifade ediyoruz. CHP Malatya örgütünün tek adayı, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA