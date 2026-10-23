Kılıçdaroğlu, Wiseler başkanlığındaki Lüksemburg heyetini CHP Merkezi'nde kabul etti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler başkanlığındaki heyetle görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Wiseler başkanlığındaki çok partili heyetle CHP Genel Merkezi'nde görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA