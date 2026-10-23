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Kılıçdaroğlu, Wiseler başkanlığındaki Lüksemburg heyetini CHP Merkezi'nde kabul etti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler başkanlığındaki çok partili heyetle CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmenin, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştiği partinin açıklamasında belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler başkanlığındaki heyetle görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Wiseler başkanlığındaki çok partili heyetle CHP Genel Merkezi'nde görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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