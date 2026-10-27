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Kılıçdaroğlu, İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen Kocasakal'ı telefonla tebrik etti

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Kılıçdaroğlu, İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen Kocasakal'ı telefonla tebrik etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen Ümit Kocasakal'ı telefonla arayarak tebrik etti. CHP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Kocasakal'a görevinde başarılar dilediği belirtildi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen Ümit Kocasakal'ı telefonla arayarak tebrik etti.

CHP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen Ümit Kocasakal'ı telefonla arayarak tebrik etti ve görevinde başarılar diledi" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: ANKA
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