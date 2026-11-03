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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye taziye ziyaretinde bulundu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kız kardeşi vefat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kız kardeşi vefat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, Kılıçdaroğlu, kardeşi Serpil Bahçeli'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle Devlet Bahçeli'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyarette, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, CHP Grup Başkanvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Serkan Sarı'nın yanı sıra bazı CHP milletvekilleri de yer aldı.

Kaynak: AA
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