Roman Koordinasyon Kurulu, CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla toplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Roman Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Partiden yapılan açıklamaya göre, söz konusu toplantı CHP'nin genel merkezinde gerçekleştirildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Roman Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı toplantı, parti genel merkezinde gerçekleşti.
Kaynak: AA