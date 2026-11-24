(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı bugünkü CHP Grup Toplantısı'na 81 ilde bin 500 kadın katılacak. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde grup toplantısını kadınlara ayırmak istediklerini belirten CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, "Bu buluşma; yaşam hakkı elinden alınan, şiddete maruz bırakılanların ortak sesidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 13.30'da partisinin Grup Toplantısı'nda konuşacak. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedniyle bu grup toplantısına 81 ilden bin 500 kadının katılacağını açıkladı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Gülsever, 81 ilden kadın örgütleri ile atanamayan ve sözleşmeli öğretmenlerin katılımıyla yaklaşık bin 500 kadının CHP Grup Toplantısı'na katılacağını belirterek, "Bu buluşma yalnızca bir grup toplantısına katılım değildir. Bu buluşma; yaşam hakkı elinden alınan kadınların, şiddete maruz bırakılanların, emeği karşılıksız bırakılan öğretmenlerin, güvencesizliğe mahküm edilen kadınların ve geleceği için mücadele eden gençlerin ortak sesidir" ifadelerini kullandı.

"BİR KADININ DAHA ŞİDDET KARŞISINDA YALNIZ BIRAKILMASINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOKTUR"

Kadın cinayetlerinin son bulması ve kadına yönelik fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddetle etkin mücadele edilmesi gerektiğini belirten Gülsever, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden hayata geçirilmesi ve 6284 sayılı Kanun'un eksiksiz uygulanmasının ertelenemez talepler olduğunu ifade etti.

Kadınların yaşam hakkının korunmasının devletin en temel sorumluluklarından biri olduğuna dikkati çeken Gülsever, "Kadınların yaşam hakkı bir lütuf değildir. Devletin en temel sorumluluğudur. Bir kadının daha yaşamını yitirmesine, bir annenin daha evladını toprağa vermesine, bir kadının daha şiddet karşısında yalnız bırakılmasına tahammülümüz yoktur" dedi.

KADINLARIN YAŞAM HAKKI İLE ÖĞRETMENLERİN EMEK MÜCADELESİNİ BULUŞTURUYOR

Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini ekonomik bağımsızlık ve güvenceli çalışma talepleriyle birlikte ele alan Gülsever, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde atama bekleyen ve sözleşmeli çalışan öğretmenlerin sorunlarını Meclis'e taşıyacaklarını belirtti. Öğretmenlerin emeğinin ve haklarının görmezden gelinmesine karşı mücadele edeceklerini vurgulayan Gülsever, "Atama bekleyen öğretmenlerimizin yıllardır görmezden gelinen emeğini, sözleşmeli öğretmenlerimizin güvenceli çalışma hakkını da bu mücadeleyle birleştiriyoruz. Çünkü kadınların yaşam hakkı da geçim hakkı da vazgeçilmezdir" ifadesini kullandı.

CHP Kadın Kollarının sahada, Meclis'te ve hayatın her alanında mücadelesini sürdürdüğünü belirten Gülsever, şunları söyledi:

"Bizler, Cumhuriyet'in kadın devriminin mirasçılarıyız. Kadınların eşit, özgür ve güven içinde yaşadığı bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Kadın örgütümüz 81 ilde sahada, Meclis'te ve hayatın her alanında mücadelesini sürdürüyor. Hiçbir kadın kendisini yalnız hissetmeyecek. Hiçbir kadının yaşam hakkı görmezden gelinmeyecek. Hiçbir öğretmenin emeği değersizleştirilmeyecek. Biz birlikte güçlüyüz, örgütlü mücadelemizle kararlıyız. bin 500 kadın, 81 il, tek ses! Kadınların yaşam hakkı pazarlık konusu değildir. Şiddete, eşitsizliğe ve güvencesizliğe karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA