Kılıçdaroğlu, DYP Genel Başkanı Küpeli'yi CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. CHP'den yapılan açıklamaya göre görüşme, Kılıçdaroğlu'nun makamında gerçekleşti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Cenk Küpeli ile bir araya geldi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, görüşme, CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun makamında gerçekleşti.
Kaynak: AA