CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erdal İnönü'yü 19. yıl dönümünde sosyal medyadan andı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erdal İnönü'yü 19. yıl dönümünde sosyal medyadan andıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü'yü vefatının 19. yılında andı. Kılıçdaroğlu, İnönü'nün dürüstlüğüyle örnek bir insan olduğunu belirterek onu saygı ve rahmetle andı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü'yü vefatının 19. yılında andı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Erdal İnönü, saygın bir bilim insanı, sosyal demokrat düşünceyi siyasal pratiğiyle bütünleştiren müstesna bir genel başkan ve dürüstlüğüyle, ahlakıyla örnek bir insandı. Siyasete kattığı nezaket, bilgi ve erdemle tarihimizde hak ettiği yeri almıştır. Aramızdan ayrılışının yıl dönümünde kendisini saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum."
Kaynak: AA