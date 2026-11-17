(TBMM) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "AK Parti iktidarı demek enflasyon demektir. AK Parti iktidarı demek işsizlik demektir. AK Parti iktidarı demek açlık sınırının altında yaşayan milyonlar demektir. AK Parti iktidarı demek borç batağına sürüklenen esnaf demektir. Tamamını çözecek olan, çözme potansiyeli olan tek partinin adı da Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. "Fon krizine" ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Fon vurgunu var. Demiştim ki 'Bu vurgun bir devlet krizidir'. Bu sıradan bir hırsızlık değildir. Sıradan bir yolsuzluk değildir. Devletin kurumlarında çalışan bürokratlarla kirli siyasetçiler el birliği yaptılar. Devletin kurumlarında vatandaşı soydular. Bu kadar basit. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti devleti böyle garip bir olayla karşılaştı. Neden? Çünkü devlette liyakati yok ettiler.

Benim adamım olsun, kim? Sermaye Piyasası Kurulu. Benim adamım olsun, kim? Borsanın başkanı. Benim adamım olsun, kim? Falan şirketin başkanı, falan yönetimin başkanı. Benim adamım olsun. O da bürokratlarla siyasetçiler el ele veriyorlar. Beraber yan yana geliyorlar. Ve siyasetçi diyor ki 'Bak buraya seni ben getirdim. Bana bağlı olacaksın. Kimse seni görevden alamaz. Ben ne dersem onu yapacaksın'. El ele veriyorlar, Borsa İstanbul'da binlerce vatandaşı soyuyorlar. O nedenle 'Bu bir devlet krizidir' demiştim. Bu sıradan bir olay değildir. Devletin kurumlarının bu kadar yozlaştığı bir dönemi Türkiye Cumhuriyeti devleti hiç görmedi.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü 16 milyar lira malı götürdü. Tutuklanıyor, hapse atılıyor. Güzel. Ancak aynı şirketin yönetim kurulu başkanı hiçbir şey olmamış gibi koltuğunda aynen oturuyor. Neden? Hangi gerekçeyle sen onu oraya oturtuyorsun? Dolayısıyla bizim bunu kesinlikle sorgulamamız lazım.

"BU KADIN GÜCÜ NEREDEN ALIYOR?"

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı olacak. Aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili. Sonra şeker fabrikaları yönetiminde, sonra sigorta şirketleri yönetiminde, nerede varsa bir boşluk, her yerin yönetiminde görev almış. Ve hala yerinde duruyor bu kadın. Bu kadın gücü nereden alıyor? Bunu sormak zorundayız.

Biz biz daha önce demiştik, adı yolsuzluğa karışan veya olayı gören veya zaten görmek zorunda olan bürokratların bir şekliyle, süratli bir şekilde görevden alınmaları gerek. Ama yapılmıyor. Dolayısıyla sorun devam ediyor. Ve herkes söylüyor. Listeleri açıklayın. Hani muhalefet partileri olsa ya muhalefet onu söylüyor derler. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı 'Ben şahsen mümkünse açıklanmasını tercih ederim' diyor. Lafa bakın. 'Ben şahsen mümkünse'... Niye mümkün değil kardeşlerim? Amerikalılar mı açıklayacak? Ruslar mı açıklayacak bunu? Fransızlar mı açıklayacak? Yahu siz açıklayacaksınız. Siz yapacaksınız kardeşim. Hazine ve Maliye Bakanı değil misin? Hazine ve Maliye Bakanı'sın. Sermaye Piyasası Kurulu sana bağlı değil mi? Sana bağlı. Peki kardeşim. 'Mümkünse açıklanmasını tercih ederim'. Sevsinler seni. Ne diyelim başka? Açıklanmasını tercih ederim.

"MEHMET ŞİMŞEK GÖREVİNİ BIRAKMALI"

Mehmet Şimşek'e saygı duyan birisiyim. Altını çizerim. Yiğidi öldür, hakkını ver. Ama burada Sayın Mehmet Şimşek'in görevini bırakması lazım. İzzeti ikbal ile babı hükümetten çekilmek her kula nasip olmaz. Gel buradan çekil kardeşim. Bu kadar kirlinin içine bulaşma. Senin kirli olmadığını biliyorum ama bu kirliye bulaşma.

Abdullah Güler. Liste açıklanmadıkça herkes suçluymuş gibi bir intiba oluşuyor. Herkes suçluymuş gibi bir intiba. E açıklayın. Sen AK Parti'nin Grup Başkanvekilisin ya. Telefon açsan sana listenin hepsi gelir. Sen de çıkarsın. AK Parti Grup Başkanvekili olarak listeleri açıklıyorum dersin kardeşim. Biz de deriz ki 'helal olsun'.

"VURGUNCULARI HAPSE ATACAĞIZ"

Yine Özlem Zengin Hanımefendi, o da grup başkanvekili. Bu liste açıklansın, herkes huzura ulaşsın. Yok öyle bir şey. Ne huzuru ya? Liste açıklanması ne demek? Olayın kamuoyu tarafından daha sağlıklı bir şekilde takip edilmesi demektir. Vurgunculardan hesap sorulması, hakkı elinden alına da hakkının teslim edilmesi demektir. Hakkı teslim edeceğiz. Vurguncuları hapse atacağız. Onların elindeki paraları alacağız. Şirketleri kapatacağız ki sadece bize değil, dünyaya örnek olsun. Bir daha kimse Türkiye Cumhuriyeti devletinde böyle bir yolsuzluğa imza atmasın.

"ARTIK O REZİLLİĞE SON VERİN"

Leyla Şahin, o da AK Parti Grup Başkanvekili. O da diyor ki 'listeler açıklansın'. E açıkla kardeşim, açıkla. Sen koca bir partinin grup başkanvekilisin. Parlamentoda çoğunluğun var. Oturursun hesabını sorarsın. 25 yıldır siz devleti yönetiyorsunuz ya. Dün yönetseniz anlarım. Üç gün önce yönetseniz anlarım. Bir dönemi yönetseniz anlarım. 25 yıldır ya. Devlet zaten sizin emrinizde. İstediğiniz adamı istediğiniz yere getirdiniz. Devlette liyakati bitirdiniz. Liyakati yok ettiniz. Getirdiğiniz adamlarla sizinkiler çoğu AK Partili zaten. Sizinkiler iş birliği yaptı. E bu işe bulaşmak isteyen biraz mütedeyyin insanlar da gittiler onlar da bir yerden bir fetva aldılar. Bu yolsuzluğa bulaşırsan günahın olmaz ya. Bir de fetva aldılar. Kardeşim artık o rezilliğe son verin. Açıklayın bunu.

Listelerin açıklanmasını kimin engelldiğini soran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hala bazı bürokratlar, yolsuzluk olayının içinde yer alan kurumlarda görev alan bürokratlar neden hala görevlerinin başında? Bunu soruyoruz değerli arkadaşlar. Çünkü kirli siyasetçi varsa bu parlamentoda bu yolsuzluğa bulaşmışsa onun da adının bekletilmesi lazım. Onun da bu parlamentonun dışına çıkarılması lazım. Çünkü burası Gazi Meclis'tir. Bu Meclis sıradan bir Meclis değildir. Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bir Meclis'tir.

"YOLSUZLUK VARSA ÜZERİNE GİDİLMESİNİ İSTERİZ"

Bu Meclis'te yolsuzluk yapanların, hırsızlık yapanların, yetimin hakkına el uzatanların yeri yoktur. O nedenle biz Meclis'in ak ve temiz olmasını isteriz. Güzel olmasını isteriz. İyi çalışmasını isteriz. Bir yerde yolsuzluk varsa kararlılıkla onun üzerine gidilmesini isteriz. Aksi halde işlem bir süre sonra kapanıyor. Bir şey daha söyleyeyim. Bu olayda sadece Türkiye'nin karşılaştığı sorunları çözme kapasitesi var mı yok mu diye tartışabiliriz. Çözme kapasitesi var bu sorunun. Çözme kapasitesi var. Yolsuzlukları belirleme kapasitesi var. Çünkü dijital ortamda bütün veriler duruyor.

Bunun silinmesi mümkün değil. Bütün veriler duruyor. Burada asıl önemli olan konulardan birisi de Türkiye'nin uluslararası alanda sermaye piyasasında itibarının kaybolmuş olmasıdır. Ve Batılılar, yani Batı'nın kurumları eğer bize haber vermeseydi bu böyle devam edip gidecekti. Onların uyarısı üzerine zaten olay bütün ayrıntılarıyla ortaya çıktı. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 133. maddesini okuyayım. Kurul başkanı ve üyelerinin görevleriyle bağlantılı işledikleri iddia olunan suçlara ilişkin soruşturmalar ilgili bakanın iznine bağlıdır. İlgili bakan kim? Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek 'liste açıklansın' diyor.

"AK PARTİ İKTİDARI DEMEK PAHALILIK DEMEKTİR"

Bak kanun böyle. Belki Mehmet Şimşek bu kanunu bilmez de kanun maddesini de okuyayım dedim. Değerli arkadaşlarım, emekli kardeşlerim, işçi kardeşlerim, kırsalda çalışan kardeşlerim; kadınlar, erkekler, gençler, hepinize sesleniyorum. AK Parti iktidarı demek pahalılık demektir. AK Parti iktidarı demek enflasyon demektir. AK Parti iktidarı demek işsizlik demektir. AK Parti iktidarı demek açlık sınırının altında yaşayan milyonlar demektir. AK Parti iktidarı demek borç batağına sürüklenen esnaf demektir. Tamamını çözecek olan çözme potansiyeli olan tek partinin adı da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Halkın partisidir. Beraber mücadele edeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Sonuç alıncaya kadar da mücadelemiz devam edecek."

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'ye yönelik operasyonun demokrasiye aykırı olduğunu belirterek, "Basın hürdür, sansürlenemez" dedi.

(SON)

Kaynak: ANKA