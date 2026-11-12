Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilerle buluştu: SGK'nın Hazine Bakanlığı'na bağlanması gerekiyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilerle bir araya geldiği etkinlikte SGK'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlanmasını önererek, "Hakkınızı hukukunuzu her yerde savunacağım. Sizi bu ülkenin yükü olarak görüyorlar. Siz bu ülkenin yükü değilsiniz, siz bu ülkenin yükünü omuzlayan kişilersiniz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte emeklilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, programın açılışında yaptığı konuşmada, "Unutmayın ben de bir emekliyim. Ama benim aldığım aylık, sizin aylığınızın yanında oldukça yüksek. Her milletvekili, sizin derdinizi bilmez. Her milletvekili, sizin yaşadığınız sorunları bilmez. Benim ailemden öyle çok varlıklı, köşeyi dönen, halkı soyan, borsada vurgunculuk yapan hiç kimse yok. Sizler nasıl ak kaşık gibi tertemizseniz, bu ülkenin insanları da ak kaşık gibi tertemiz olmak zorundadır. Eğer tertemiz olursa, siyaseti kirlilikten arındırırsak, kaynağı yerli yerinde kullanırsak Türkiye'de hiç kimse yoksul kalmaz" dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi gerektiğini söyleyen ilk genel başkanım. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşaması lazım. Siz sıradan yurttaşlar değilsiniz, bu ülkenin kalkınması, büyümesi için alınteri döken insanlarsınız. Şimdi onların hakkını onlara teslim etme zamanıdır. Bunun mücadelesini vereceğiz. Bu mücadeleyi vermezsek, siyasetin bir ayağı sakat kalır. Siyaset köşeyi dönmek değildir, halkı soymak değildir, fon vurguncularına karşı sessiz kalmak değildir. Sizler bu ülkenin fabrikalarında, devlet dairelerinde, sokaklarında çalışan insanlarsınız. Günü geldi emekli oldunuz. 17 milyonu aşkın emeklimiz var. Emeklilerin ciddi sorunları var. İnsanca yaşamak, huzur içinde yaşamak, tatil yapmak sizin hakkınızdır. Ağlamayan çocuğa mama verilmez diye güzel bir söz var bizde. Sessiz kalırsanız kimse sizin hakkınızı savunmaz.

"SİZ DE İSYAN EDİN"

Bu hak, sizin anayasadan kaynaklanan hakkınızdır. Bir iktidarın lütfu değildir. Gidin sokaktaki herhangi bir vatandaşa sorun, emeklinin hakkı tam teslim ediliyor mu, emin olun hiçbir vatandaş emeklinin hakkı tam teslim ediliyor diyemez. Bunun çözülmesi lazım. Küresel Emeklilik Endeksi var, en son sırada Türkiye yer alıyor. Hani dünyaya meydan okuyorduk, durumumuz çok iyiydi. Emeklinin hakkı verilmezse, bunların tamamı boştur. Emeklinin hakkı, teslim edilecek. Emekliyi perişan ettiniz, üstünden ekonomi tankı geçti. Aylık bağlama oranları yüzde 75'ten yüzde 50'ye düşürüldü. Daha az aylık alsın dediler. Vurguncuların paraya ihtiyacı var, emekliden alıp oraya gönderelim diyorlar. Siz de ses çıkarın, siz de isyan edin. Sizi ev hapsine aldılar, evden çıkamaz hale getirdiler.

Bu ülkede açlık sınırı aylık 38 bin 24 TL, en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL. Arada tam 14 bin 472 TL fark var. Açlık sınırının altında emekli aylığı emeklilerin sayısı 5,5 milyon kişi. Oysa, AK Parti ilk iktidar olduğu dönemde en düşük aylık, asgari ücretin yüzde 36 üstündeydi. Kazananı, malı götürenleri, vurguncuları, onların arkasında duran siyasi iradeyi biliyoruz. Birinci sırada kaybeden, emekliler. Hakkınızı elinizden aldılar sizin. Asgari ücretin altında açlığa mahkum edilen emekliler herhalde sadece Türkiye'de var.

"EMEKLİ HAKKINI İSTİYORSA ÖNCE HAKKINA SAHİP ÇIK"

Memur emeklilerine seyyanen zam yapıyoruz dediler. Bu seyyanen zammı diğer emeklilere de vereceğiz dediler, vermediler. Yine emeklileri kandırdılar, yine emekliler ses çıkarmadı. Emekliler sonra Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Emekliler, Anayasa Mahkemesi'nin önüne gittiler. Ali Şekeroğlu, polis emeklisi ama Anayasa Mahkemesi önünde intihar etti. Elinde taşıdığı pankartta 'Para için değil, onurumuz için' yazıyordu. Bir emeklinin onuruyla oynanmaz. Emekliye hak ettiği hayata yaşatmak zorundayız. Bekar bir çalışanın bugün yaşama maliyeti 49 bin 124 TL. 49 bin TL nerede, 23 bin TL nerede?

İktidara da bir şey söyleyeyim. Emekliyi açlığa mahkum eden bu siyasi iktidar. Her seferinde ağlıyorsunuz, şikayet ediyorsunuz. Sayınız 17 milyonun üzerinde. 17 milyon bir partiye oy verse, tek başına iktidar yapar. Ama siz, sizi yok eden iktidarı tekrar iktidar yapıyorsunuz. Biraz da kendinize bakmanız lazım. Sitem edeceğim, kimse kusura bakmasın. Dert, benim derdim değil ama bu ülkede bütün emeklilerin derdi. 17 milyonun kişinin ortak derdi. 17 milyon kişiye sormak isterim. Geldiler, 25 yıldır perişan ettiler. Sizin dışınızda kim perişan oldu, kimin ağzındaki lokma alındı? Sizin sorma hakkınız var, ağlama hakkınız yok. Gidip hala AK Parti'ye oy veriyorum diyorsa, şikayet etmeyeceksin. Emekli, hakkını istiyorsa önce kendi hakkına sahip çıkacak. Siz istemeseniz bile ben sizin hakkınızı savunacağım. Her şeyden önce Türkiye'nin bir Siyasi Ahlak Kanunu'na ihtiyacı var.

Önümüzdeki seçimlerde hakkınızı arayacak mısınız? Sizleri yoksulluğa, açlığa mahkum edenlerden hesap soracak mısınız? Ben de söz veriyorum, hakkınızı hukukunuzu her yerde savunacağım. Sizi bu ülkenin yükü olarak görüyorlar. Siz bu ülkenin yükü değilsiniz, siz bu ülkenin yükünü omuzlayan kişilersiniz. Utanması gerekenler sizi açlığa mahkum edenlerdir. Emeklinin hakkı, işçilerin hakkı verilmediyse, orada adalet yoktur."

"GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARIYLA İLGİLİ ÖZEL BİR YASANIN ÇIKMASI LAZIM"

Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasından sonra emekli derneklerinden temsilciler söz aldı. Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, yeniden söz alarak, şunları kaydetti:

"Emeklilerde çok parçalı bir yapı var. Ortak bir çatı kuruluşu olursa, emeklilerin sorunları ortak olarak dillendirilirse, ortak ses çıkarırsanız, siyasetin bütün kurumları sizi dikkatle dinlerler. Aile Destekleri Sigortası'nın hayata geçmesi gerekiyor. İşçi sendikalarını özel olarak bir gün masaya yatıracağım. İşçinin hakkını korumayan bir sendika olmaz. Siyaset, kirlilikten arınacak. Türkiye de arınacak, sendikalar da arınacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, kesinlikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlanması lazım. Emekliye gelince Hazine'de para yok. Hazine'ye bağlanacak, bir daha Hazine'de para yok denmeyecek. Emekliye verilen her para, ekonominin cansuyudur. Gazi ve şehit yakınlarıyla ilgili özel bir yasanın çıkması lazım. Bu vatan için şehit olan, bedeninin bir parçasını veren kişiye çok farklı davranmamız lazım. Yolsuzlukları, hırsızlıkları önlediğiniz andan itibaren Türkiye'de fakir fukara kalmaz. Türkiye, zengin bir ülke. Akılcı politikalarla Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur."

Kaynak: ANKA