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Kılıçdaroğlu, Antalya Kepez'deki hortumda ölenler için taziye mesajı yayımladı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralanan yurttaşlara acil şifalar diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yayımladığı mesajında, "Antalya'da meydana gelen hortum felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralanan yurttaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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