Kaymakam kararnamesi yayınlandı! Hangi ilçeye hangi kaymakam atandı?
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Kaymakam kararnamesi yayınlandı! Hangi ilçeye hangi kaymakam atandı?

Kaymakam kararnamesi yayınlandı! Hangi ilçeye hangi kaymakam atandı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Bakanlığın merkez teşkilatında görev yapan 13 mülki idare amiri Vali Yardımcılığı, Kaymakamlık ve Hukuk Müşavirliği görevlerine atandı. 4 Kaymakam ve 1 Vali Yardımcısı merkez teşkilatında değişik görevlere getirilirken, Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli 21 Mülki İdare Amiri Mülkiye Müfettişi olarak atandı. Peki, hangi ilçeye hangi kaymakam atandı?

20.08.2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 Mülki İdare Amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri esas alınarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile değiştirildi.

KAYMAKAM KARARNAMESİ 2021

20.08.2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 Mülki İdare Amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri esas alınarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile değiştirildi.

Buna göre, 4 Kaymakam ve 1 Vali Yardımcısı merkez teşkilatında değişik görevlere getirilirken, Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli 21 Mülki İdare Amiri Mülkiye Müfettişi olarak atandı.

Bakanlığın merkez teşkilatında görev yapan 13 mülki idare amiri Vali Yardımcılığı, Kaymakamlık ve Hukuk Müşavirliği görevlerine atandı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Kararname ile geçen dönemde de yapılan uygulamayla Vali Yardımcılarının Kaymakamlık görevine atanmaları uygulamasına devam edildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki atamaya tabi tüm ilçelere Kaymakam ataması gerçekleştirilirken bu bölgelerde tayine tabi olan Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi icra edenler daha üst görevlerde değerlendirildi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

İlk kez 2021 yılı yaz kararnamesi ile Hudut Mülki İdare Amiri ataması yapılması planlandı.

ATAMA LİSTESİ

Kaymakam kararnamesi yayınlandı! Hangi ilçeye hangi kaymakam atandı?
Kaymakam kararnamesi yayınlandı! Hangi ilçeye hangi kaymakam atandı?
Kaymakam kararnamesi yayınlandı! Hangi ilçeye hangi kaymakam atandı?
Kaymakam kararnamesi yayınlandı! Hangi ilçeye hangi kaymakam atandı?
Kaymakam kararnamesi yayınlandı! Hangi ilçeye hangi kaymakam atandı?
Kaymakam kararnamesi yayınlandı! Hangi ilçeye hangi kaymakam atandı?
Kaymakam kararnamesi yayınlandı! Hangi ilçeye hangi kaymakam atandı?
Kaymakam kararnamesi yayınlandı! Hangi ilçeye hangi kaymakam atandı?
Kaymakam kararnamesi yayınlandı! Hangi ilçeye hangi kaymakam atandı?
Kaymakam kararnamesi yayınlandı! Hangi ilçeye hangi kaymakam atandı?
Kaymakam kararnamesi yayınlandı! Hangi ilçeye hangi kaymakam atandı?
Kaymakam kararnamesi yayınlandı! Hangi ilçeye hangi kaymakam atandı?
Kaymakam kararnamesi yayınlandı! Hangi ilçeye hangi kaymakam atandı?
Kaymakam kararnamesi yayınlandı! Hangi ilçeye hangi kaymakam atandı?
Kaymakam kararnamesi yayınlandı! Hangi ilçeye hangi kaymakam atandı?
Kaymakam kararnamesi yayınlandı! Hangi ilçeye hangi kaymakam atandı?
Kaymakam kararnamesi yayınlandı! Hangi ilçeye hangi kaymakam atandı?
Kaymakam kararnamesi yayınlandı! Hangi ilçeye hangi kaymakam atandı?

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