Haberler

İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz

İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere ve Fransa’nın Hürmüz Boğazı’na savaş gemisi gönderme planına sert tepki gösterdi. Bölge dışı ülkelerin askeri varlığının krizi büyüteceğini savunan Garibabadi, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin yalnızca İran tarafından sağlandığını belirterek, yabancı savaş gemilerine karşılık verileceği uyarısında bulundu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere ve Fransa’nın Hürmüz Boğazı’na savaş gemisi gönderme hazırlığına tepki göstererek, “Hürmüz Boğazı’nın güvenliği yalnızca İran tarafından sağlanmaktadır” dedi.

“BÖLGEYİ ASKERİLEŞTİRİR”

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na konuşan Garibabadi, bölge dışı ülkelerin güvenlik gerekçesiyle Hürmüz Boğazı’na savaş gemisi göndermesinin krizi derinleştireceğini savundu. Garibabadi, bu tür girişimlerin bölgenin askerileşmesine yol açacağı uyarısında bulundu.

“ORTAK MAL DEĞİL”

Hürmüz Boğazı’nın bölge dışı ülkelerin ortak kullanım alanı olmadığını söyleyen Garibabadi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede yabancı savaş gemisi bulundurma girişimlerine karşılık vereceğini ifade etti.

İNGİLTERE VE FRANSA’DAN ESKORT PLANI

Fransa ve İngiltere ise savaş sonrası bölgede seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla gemilere eskortluk edecek savunma amaçlı bir misyon kurmayı planladıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Gömülü uranyuma yaklaşan olursa vururuz

İran yanıtını verdi, Trump'tan ilk açıklama geldi! Tehdit gibi sözler
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı

Piyasalarda barış umudu! Biri yükseldi, diğeri çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mauro Icardi'den güne damga vuran paylaşım

Icardi'den güne damga vuran paylaşım!
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak

Trump'ın beklediği yanıt geldi! Müjdeyi İran basını verdi
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak

Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı

Aracından inerek yoldaki bayrağı aldı kalabalığın hedefi oldu
Mauro Icardi'den güne damga vuran paylaşım

Icardi'den güne damga vuran paylaşım!
Marmara'da deniz suyundaki renk değişiminin altından planktonlar çıktı

Marmara'da korkutan görüntü: Renk değişiminin nedeni çok başka çıktı!
BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz

Destici o suç için idam istedi: Anayasayı değiştireceğiz