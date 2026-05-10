İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere ve Fransa’nın Hürmüz Boğazı’na savaş gemisi gönderme hazırlığına tepki göstererek, “Hürmüz Boğazı’nın güvenliği yalnızca İran tarafından sağlanmaktadır” dedi.

“BÖLGEYİ ASKERİLEŞTİRİR”

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na konuşan Garibabadi, bölge dışı ülkelerin güvenlik gerekçesiyle Hürmüz Boğazı’na savaş gemisi göndermesinin krizi derinleştireceğini savundu. Garibabadi, bu tür girişimlerin bölgenin askerileşmesine yol açacağı uyarısında bulundu.

“ORTAK MAL DEĞİL”

Hürmüz Boğazı’nın bölge dışı ülkelerin ortak kullanım alanı olmadığını söyleyen Garibabadi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede yabancı savaş gemisi bulundurma girişimlerine karşılık vereceğini ifade etti.

İNGİLTERE VE FRANSA’DAN ESKORT PLANI

Fransa ve İngiltere ise savaş sonrası bölgede seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla gemilere eskortluk edecek savunma amaçlı bir misyon kurmayı planladıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA