Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu

Fenerbahçe, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez ile yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-lacivertliler, Meksikalı yıldızın satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Bu karar oyuncuya bildirildi.

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ile yollar ayrılıyor. 

İLK VEDA EDSON ALVEREZ İLE 

Fenerbahçe, sezon başında Premier Lig ekibi West Ham'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Edson Alvarez ile yola devam etmeyecek. Sarı-lacivertliler, Meksikalı orta sahanın opsiyonunu kullanmayacağını oyuncuya bildirdi. 

ZEKİ MURAT GÖLE NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle de dün akşamki Konyaspor maçı öncesi Edson ile ilgili konuşarak, "Edson ile ilgili bir açıklama yaptık. Teknik ekip olarak bir karar verdik. Bunu da kendisine bildirdik." demişti.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Edson Alvarez, geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan RAMS Başakşehir maçının son dakikasında oyuna dahil olmuş ve maç sonu Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisiyle karşılaşmıştı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in son haftasında konuk edeceği ikas Eyüpspor maçında da forma giyemeyecek olan Edson, bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi. 

