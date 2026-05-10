Taksiciyi rehin alıp, polisle çatışan şahıs yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı

Güncelleme:
Gaziantep'te kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alan silahlı şahıs, polis ekiplerine ateş açarak uzun süre direndi. Araban ilçesinde başlayan kovalamaca şehir merkezine girişte sona ererken, yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğleden sonra Araban ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Semih Ç. (31) ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen Gülbahar Y. (36), silahla ticari taksi sürücüsünü rehin alarak araçla kaçmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Araban ilçesinden itibaren şüpheliyi durdurmak için çalışma başlattı. Şüpheli, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmayı sürdürdü. Araban ilçesinde başlayan kovalamaca, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi kent girişinde sona erdi. Burada da polis ekipleriyle karşı karşıya gelen şüpheli, pompalı tüfekle ticari taksinin içerisinden polislere ateş açtı. Polis ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonla Semih Ç. ve Gülbahar Y. yakalanırken, rehin alınan taksi sürücüsü Ramazan Y. (58) ise parmağından hafif yaralı olarak kurtarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olay anı kamerada

Öte yandan, Araban ilçesinde başlayıp Gaziantep kent girişinde sona eren kovalamaca ve çatışma anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin ticari araç içerisinden polislere ateş açtığı anlar, polislerin havaya açtığı ateş ve araçlarıyla çatışma ortasında kalan vatandaşların korku dolu anları yer aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
