1. Lig'e yükselen son takım belli oldu

TFF 2. Lig play-off finalinde Elazığspor'u penaltı atışları sonucu 9-7 mağlup eden Muğlaspor, Trendyol 1. Lig’e yükselen son takım oldu.

TFF 2. Lig play-off finalinde Muğlaspor ile Elazığspor karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Muğlaspor, penaltı atışlarında 8-7 kazandı. 

MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALDI

Kritik maçta Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Murat Şener üstlendi. VAR'da Bülent Birincioğlu, AVAR'da ise Samet Çavuş ile Adnan Deniz Kayatepe görev aldı.

120 DAKİKA GOLSÜZ TAMAMLANDI

Muğlaspor – Elazığspor arasındaki final mücadelesinde normal süre ve uzatmalar sonucunda her iki takım da aradığı golü bulamadı ve maç penaltılara gitti. 

MUĞLASPOR 1. LİG'DE

Zorlu rakibi Elazığspor'a seri penaltı atışlarında 8-7 üstünlük kuran Muğlaspor, şampiyon olarak adını 1. Lig'e yazdırdı. Muğlaspor, daha önce şampiyonluklarını ilan eden Bursaspor, Batman Petrolspor ve Mardin 1969'un ardından 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

Cemre Yıldız
