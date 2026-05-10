Nottingham Forest yenilgiyi unuttu

İngiltere Premier Lig'de Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest ile Newcastle United, 1-1 berabere kaldı. Nottingham Forest, ligde yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti.

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Nottingham Forest ile Newcastle United karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

SON DAKİKALARDA KARŞILIKLI GOLLER

Newcastle United, 74. dakikada Harvey Barnes ile 1-0 öne geçerken, Nottingham Forest bu gole 88. dakikada Elliott Anderson ile karşılık verdi. Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol olmadı. 

YENİLMEZLİK SERİSİ 8 MAÇA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça yükselten Nottingham Forest, puanını 43'e yükseltti. Newcastle United ise 46 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Nottingham Forest, Manchester United deplasmanına gidecek. Newcastle United, sahasında West Ham'ı ağırlayacak.

Cemre Yıldız
