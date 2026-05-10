Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için çarpıcı karar

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gözler şampiyonluk kutlamalarına çevrildi.

KUTLAMALAR ÇARŞAMBA GÜNÜ RAMS PARK'TA

HT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, şampiyonluk kutlamalarını 13 Mayıs Çarşamba günü RAMS Park'ta yapma kararı aldı. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk kupasını kendi stadında teslim alacak.

GALATASARAY YÖNETİMİNDEN ÇARPICI KARAR

Öte yandan Galatasaray yönetimi, şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili yaptığı toplantıda çarpıcı bir karara imza attı. Alınan karar doğrultusunda stattaki kutlamalarda herhangi bir sanatçı sahne almayacak. Yapılan planlamaya göre, takımdaki futbolcular Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket ederek RAMS Park'a gelecek. Stattaki kutlamalarda havai fişek ve drone gösteriyle DJ performansları yer alacak.