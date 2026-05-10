Hürmüz krizinin vurduğu Hindistan'da acil önlemler devrede

Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması nedeniyle patlak veren küresel enerji krizi, Hindistan’ı radikal önlemler almaya itti. Başbakan Narendra Modi, benzin ve dizel tüketimini minimuma indirmek amacıyla halka bir dizi tasarruf çağrısında bulundu.

"METRO VE TOPLU TAŞIMA ÖNCELİĞİMİZ OLMALI"

Başbakan Modi, özellikle ulaşım alışkanlıklarının değişmesi gerektiğini vurguladı. Metro hattı bulunan şehirlerde yaşayan vatandaşların kişisel araçlarını bırakarak tamamen metroya yönelmesini isteyen Modi, "En fazla metroyla seyahat etmeliyiz" dedi. Dünyanın en kalabalık ülkesinin Başbakanı olan Modi, araç kullanmak zorunda olanlar için ise "paylaşımlı araç" sistemini önererek araçların tam kapasite doldurulması gerektiğini belirtti.

LOJİSTİKTE DEMİRYOLU DÖNEMİ

Lojistik operasyonlarındaki yakıt bağımlılığını azaltmak için demiryollarına işaret eden Modi, "Mal sevkiyatlarımızı mümkün olduğunca elektrikli demiryolu hatları üzerinden yapmalıyız. Bu sayede benzin ve dizel ihtiyacını ortadan kaldırabiliriz" ifadelerini kullandı. Ayrıca elektrikli araç sahiplerinin, araçlarını her zamankinden daha aktif kullanmaları istendi.

CORONA SİSTEMLERİ GERİ DÖNÜYOR: EVDEN ÇALIŞMA

Pandemi döneminde kazanılan dijital alışkanlıkların ülke çıkarları için yeniden devreye alınması gerektiğini söyleyen Modi, şu çağrıda bulundu:

"Evden çalışma, video konferanslar ve sanal toplantılar... Bu sistemlere yeniden öncelik vermemiz gereken bir zamandayız. Ülke ekonomisini korumak için bu dijital düzenlemeleri başlatmak zorundayız."