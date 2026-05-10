Suriye’nin başkenti Şam'da şiddetli patlama: 5 yaralı

Suriye’nin başkenti Şam’da boş bir otobüste meydana gelen şiddetli patlama sonrası 5 kişi yaralandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Acil Durumlar Bakanlığı Operasyonlar Komutanı Amir Zarife'nin olaya ilişkin açıklamasını yayınladı.

Zarife, başkent Şam'ın Vurud Mahallesi’nde boş bir otobüste yaşanan patlama sonucu 5 kişinin yaralandığını, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtti.

Patlama sonrası olay yerine sevk edilen güvenlik ve inceleme ekiplerinin, patlamanın nedenin belirlenmesi için teknik inceleme ve soruşturma başlattığı kaydedildi.

Öte yandan, patlamanın ardından bölgede yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlamanın meydana geldiği otobüsün kullanılamaz hale geldiği ve halkın bölgede toplanarak olay yerini izlediği görüldü.

Kaynak: AA