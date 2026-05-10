Suriye’nin başkenti Şam'da şiddetli patlama: 5 yaralı

Suriye’nin başkenti Şam’da meydana gelen şiddetli patlama paniğe yol açtı. Boş bir otobüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan patlamada 5 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi. Patlama sonrası kullanılamaz hale gelen otobüs ve bölgede yaşanan hareketlilik çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Suriye resmi haber ajansı SANA, Acil Durumlar Bakanlığı Operasyonlar Komutanı Amir Zarife'nin olaya ilişkin açıklamasını yayınladı.

Zarife, başkent  Şam'ın Vurud Mahallesi’nde boş bir otobüste yaşanan patlama sonucu 5 kişinin yaralandığını, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtti.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Patlama sonrası olay yerine sevk edilen güvenlik ve inceleme ekiplerinin, patlamanın nedenin belirlenmesi için teknik inceleme ve soruşturma başlattığı kaydedildi.

PATLAMA SONRASINDA YAŞANANLAR KAMERADA

Öte yandan, patlamanın ardından bölgede yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlamanın meydana geldiği otobüsün kullanılamaz hale geldiği ve halkın bölgede toplanarak olay yerini izlediği görüldü.

Kaynak: AA
