Çanakkale'de o sokaktan geçenler hayatının aşkını buluyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen geleneksel köy hayrında gençler Aşıklar Sokağı'nda bir araya gelerek aşklarını pekiştirdiler. Yoğun katılımın olduğu etkinlik, geçmişte burada tanışan çiftlerin hatıralarını canlandırdı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrında genç kızlar ve erkekler, Aşıklar Sokağı'nda bir araya geldi.

Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyü geleneksel köy hayrına köy sakinlerinin yanı sıra çevre il, ilçe ve köylerden yoğun katılım oldu. Hayır yemeğinde genç erkek ve kızlar da köy içinde bulunan 1,5 kilometrelik Aşıklar Sokağı'nda yürüyerek nasiplerini aradılar. Aşıklar Sokağı renkli görüntülere sahne oldu. Aşıklar Sokağı, geçmişte burada tanışıp daha sonra evlenen çiftlere, çocuklarına ve torunlarına da ev sahipliği yaptı. Evli çiftler, sokağa gelerek hatıralarını tazeledi.

Esma Çetinkaya ile Aşıklar Sokağı'nda tanışan Özgür Güngör (22), "Kız arkadaşımla birlikte ikimiz de ilk defa bu köy bu sokakta buluştuk. Bu 80 yıllık bir gelenek burada tanışıp evlenen çok çift var" dedi.

Etkinliğe Bayramiç'ten katılan Esma Çetinkaya (19), "Burası Özgür'le tanışmamıza vesile oldu, uzun süren bir ilişkimiz var. Herkesi bekleriz köyümüze ilk defa bu sokakta tanıştık. Seneye nişanımız olacak" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
