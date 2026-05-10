Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı

Ünlü oyuncu Onur Buldu, ev sahibi olmak isterken en yakın dostlarından biri tarafından dolandırıldığını açıkladı. Güldür Güldür'de canlandırdığı Bilal karakteri ile popüler olan ünlü oyuncu yaşadığı süreci anlattı. Buldu, taksitle girdiği ev için gönderdiği paraların müteahhide ulaşmadığını sonradan öğrendiğini söyledi.

“ARKADAŞIMA GÜVENİP PARA GÖNDERDİM”

Bir arkadaşının tanıştırdığı müteahhitten ev almak için anlaşma yaptığını belirten Buldu, ödemeleri yakın arkadaşına gönderdiğini anlattı. Oyuncu, “Çalıştıkça ödeyeceğim diye arkadaşa para yolluyordum. Meğer arkadaş paraları yiyormuş.” ifadelerini kullandı.

GERÇEĞİ TAPU ZAMANI ÖĞRENDİ

Tapu işlemleri yaklaşınca müteahhidin kendisini aradığını söyleyen Buldu, yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:

“Bana ‘Sen saf bir oğlana benziyorsun. Ne zaman ödeme yapacaksın?’ dedi. Ben de ‘Abi hepsini ödedim’ dedim. Meğer müteahhide hiç para gitmemiş.”

“ORADA YIKILDIM”

Yaşadığı olay sırasında oyuncu arkadaşı Uğur Bilgin’in de yanında olduğunu belirten Buldu, “Uğur yanımdaydı, orada yıkıldım. ‘Birini kaybettik sandım’ dedi. Rezalet bir süreçti.” sözleriyle yaşananları anlattı.