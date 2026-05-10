Marmara'da deniz suyundaki renk değişiminin altından planktonlar çıktı

Tekirdağ kıyılarında plankton yoğunluğunun artmasıyla birlikte deniz suyu yer yer turuncu ve kahverengi renge büründü. Marmara Denizi’nde oluşan dikkat çekici görüntü vatandaşların ilgisini çekerken, uzmanlar durumun mevsimsel etkilerden kaynaklandığını belirtti.

SICAKLIK ARTIŞI PLANKTONLARI TETİKLEDİ

Uzmanlar, deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte planktonların hızla çoğaldığını ifade etti. Oluşan renk değişiminin özellikle kıyı kesimlerinde daha belirgin görüldüğü kaydedildi.

“MEVSİMSEL BİR DURUM”

Yetkililer, denizde görülen turuncu ve kahverengi tabakanın olağanüstü bir durum olmadığını, plankton yoğunluğuna bağlı olarak dönemsel şekilde yaşanabildiğini aktardı.