Haberler

BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz

BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çocuk istismarı suçlarına ilişkin idam cezasının yeniden getirilmesi çağrısında bulundu. 13 yaşındaki bir çocuğun istismar edildiğine yönelik haberlere tepki gösteren Destici, “Anayasayı değiştireceğiz, idamı getireceğiz. Bunu yapmadığınız zaman bu hadiseler devam eder” ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 13 yaşındaki bir çocuğun istismar edildiğine ilişkin haberlere tepki göstererek, çocuk istismarcıları için idam cezasının geri getirilmesi çağrısında bulundu. Destici, “Anayasayı değiştireceğiz, idamı getireceğiz. Bunu böyle yapmadığınız zaman bu hadiseler devam eder” dedi.

KONGREDE GÜNDEME DAİR AÇIKLAMALAR

Great Unity Party Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Altınpark Kongre Merkezi’nde düzenlenen 14’üncü Ankara Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Mehter takımı eşliğinde salona giren Destici, konuşmasında Anneler Günü, terör, sokak hayvanları ve çocuk istismarı gibi başlıklara değindi.

“ANNELERİMİZ AĞLAMASIN”

Gazze, Doğu Türkistan ve Türkiye’de yaşanan olaylara değinen Destici, annelerin yaşadığı acılardan söz ederek, “Her yerde annelerimiz gözyaşı döküyor. Biz BBP olarak artık annelerimiz ağlamasın diyoruz” ifadelerini kullandı.

“30’UNU BİRDEN ASACAĞIZ”

Çocuk istismarı olaylarına sert tepki gösteren Destici, “13 yaşında bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Bu hangi dine, hangi vicdana sığar? Anayasayı değiştireceğiz, idamı getireceğiz, 30’unu birden ibret olsun diye asacağız” dedi.

Destici, şunları kaydetti:

"Bu çocuk tecavüzcüleri işte daha dün 13 yaşında bir çocuğu onlarca kişi istismar ediyor. 13 yaşında bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Yani bu hangi dine sığar, hangi insanlığa sığar, hangi vicdana sığar? 30 kişi mi bu ahlaksızlığı, bu caniliği yapmış? Anayasayı değiştireceğiz, idamı getireceğiz, 30'unu birden ibret olsun diye asacağız. Bunu böyle yapmadığınız zaman bu hadiseler devam eder. Eksilmez. Nitekim görüyoruz. Eksilmiyor."

Kaynak: ANKA
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Gömülü uranyuma yaklaşan olursa vururuz

İran yanıtını verdi, Trump'tan ilk açıklama geldi! Tehdit gibi sözler
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar

İki sevgili terör estirdi! Bir kentimizi ayağa kaldıran olay
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar

Eş adayı bulmak için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı! 2 tonu 1 saatte tükendi

Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı! 2 tonu 1 saatte tükendi
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı

Aracından inerek yoldaki bayrağı aldı kalabalığın hedefi oldu
Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı

Savaşın ortasına gitti, tarih yazdı!
Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı! 2 tonu 1 saatte tükendi

Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı! 2 tonu 1 saatte tükendi
Trabzon'da dikkat çeken İsrail protestosu! Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi

Trabzon'da dikkat çeken görüntü! Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!

Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu