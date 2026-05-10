Süper Lig'e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ''Diren ha'' şarkısı eşliğinde kaldırdı

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Amedspor, şampiyonluk kupasını Nevruz Parkı'nda "Diren Ha" şarkısı eşliğinde havaya kaldırdı. Kupa töreninde konuşan Başkan Nahit Eren, '' Zorlanmadık mı, saldırılara uğramadık mı, ötekileştirilmedik mi? Fazlasıyla ötekileştirildik. Ama asla asla Amedpor kimliğinden ödün vermedik. Rengimizle, coşkumuzla bütün o deplasmanlarda bu meydandaki coşkuyu temsil ettik'' dedi.

  • Amedspor, Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.
  • Şampiyonluk kupası, Diyarbakır Nevruz Parkı'nda düzenlenen törenle 'Diren Ha' şarkısı eşliğinde kaldırıldı.
  • Amedspor Başkanı Nahit Eren, kulübün kimliğinden ödün vermediğini ve lige barış, hoşgörü, kardeşlik getireceğini söyledi.

Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Amedspor, şampiyonluk kupasını Diyarbakır Nevruz Parkı’nda düzenlenen görkemli bir törenle aldı. Binlerce taraftarın katıldığı etkinlikte şampiyonluk coşkusu zirveye ulaştı.

''KÜRTLERİN YAŞADIĞI HER YERDE HEYECAN YARATTIK''

Törende konuşan Amedspor Başkanı Nahit Eren, kulübün maruz kaldığı tüm zorluklara ve ötekileştirme çabalarına rağmen kimliğinden ödün vermeden büyük bir zafer kazandığını söyleyerek, ''Büyük bir şey başardık. Genç başardık, büyük kazandık. Hep birlikte kazandık. Sizler sayesinde kazandık. Birlikte üzüldük, birlikte öfkelendik, birlikte yürüdük ve bugün bu kupayı bu kente getirdik. Asla, asla inancımızı yitirmedik. Sizlere güvendik. Gittiğimiz her yerde bizimleydiniz. Manisa'ya gittiğimizde, 1990'larda buraları terk etmek zorunda kalan insanlarımızın coşkusuyla karşılandık. Hatay'a gittiğimizde vardiyadan zaman bulan çocuklarımız futbolcularımızla bir araya gelip fotoğraf çektirmek için yarışıyordu. Zorlanmadık mı, saldırılara uğramadık mı, ötekileştirilmedik mi? Fazlasıyla ötekileştirildik. Ama asla asla Amedpor kimliğinden ödün vermedik. Rengimizle, coşkumuzla bütün o deplasmanlarda bu meydandaki coşkuyu temsil ettik'' dedi. 

''KORKULARINIZDAN VAZGEÇİN''

Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesiyle ilgili tartışmalara da değinen Başkan Eren, kulübün lige renk ve kalite katacağını belirterek, ''Evet, Amedspor şampiyon oldu. Kutlayanlar oldu, kutlamayanlar oldu. Herkese teşekkür ediyoruz. Lakin şunu da herkes bilmeli; bu gereksiz korkularınızdan, kaygılarınızdan vazgeçin. Bu coşku o lige bir renk getiriyor. Bu coşku o lige bir güzellik katacak. Bizden korkmayın. Amedspor, dili de, rengi de, kimliği de, kültürü de barıştan yanadır. Hoşgörüden yanadır. Kardeşlikten yanadır. Dostluktan yanadır.'' ifadelerini kullandı.

KUPAYI ''DİREN HA'' ŞARKISI İLE KALDIRDILAR

Başkan Nahit Eren'in konuşmasının ardından gerçekleşen kupa töreninde futbolcular ve teknik heyet şampiyonluk kupasını "Diren Ha" şarkısı eşliğinde havaya kaldırdı. Binlerce taraftar bu anlarda bayraklarını sallayarak eşsiz anlar oluşturdu. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

