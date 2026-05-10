Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'u yine pişman etti

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanarak 1996-2000 arasındaki efsane seriyi tekrarladı. Bu dört sezonda sarı-kırmızılı formayı giyen ve takıma büyük katkı sağlayan yerli futbolcular arasında en dikkat çeken isim Abdülkerim Bardakcı oldu.

TRANSFER SÜRECİ VE İLK SEZON

2022 yaz transfer döneminde Konyaspor'dan Galatasaray'a imza atan Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgi gösterdiği bir isimdi. Önce Fenerbahçe ile anlaşıldığı yönünde haberler çıksa da tecrübeli stoper, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Bu karar sonrası dönemin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Sen o kadar eder misin?" sözleri de gündeme damga vurmuştu. Milli oyuncunun Galatasaray'daki ilk sezonu hiç kolay başlamadı. Giresunspor maçında gole sebep olan bir hata ve Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kartla eleştirilen Bardakcı, bu zor başlangıca rağmen Victor Nelsson ile kurduğu uyumlu partnerlikle kendini toparladı ve sezon sonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.

YÜKSELEN PERFORMANS VE BAŞARILAR

Abdülkerim, 2023-2024 sezonunda Victor Nelsson'dan sonra Davinson Sanchez ile de başarılı bir ikili oluşturdu. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United deplasmanında gösterdiği üst düzey performansla Avrupa'da da adından söz ettirdi. Yine şampiyonluk yaşayan Bardakcı, A Milli Takım'da da düzenli forma giymeye başladı ve EURO 2024 kadrosunda yer aldı. Milli yıldız, bu sezonun ardından 5. yıldızın kazanıldığı tarihi şampiyonlukta kadronun vazgeçilmezleri arasında yer aldı. 2025-2026 sezonunda da takımda kalan ve yerini koruyan Abdülkerim, dördüncü şampiyonlukta da önemli rol oynadı.

4 SEZONUN KAHRAMANI

Deneyimli savunma oyuncusunun Galatasaray kariyerinde kötü bir başlangıçtan sonra gösterdiği gelişim, sahadaki liderliği, yardımcı kaptanlık görevi ve takım içindeki ağabey rolüyle büyük bir başarı öyküsü yazdı. Tecrübeli stoper, transfer edildiği günden itibaren her geçen maç ve sezonda üzerine koyarak Galatasaray'ın üst üste gelen dört şampiyonluğunun mimarlarından biri haline geldi.