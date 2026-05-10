Letonya Savunma Bakanı Spruds, petrol tesislerine düşen İHA'lar nedeniyle istifa etti

Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds, iki insansız hava aracının petrol depolama tesislerine düşmesi sonrası Başbakan'ın istifa talebi üzerine görevinden ayrıldı. Ukrayna, düşen İHA'ların kendisine ait olduğunu açıkladı.

Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds, Başbakan Evika Silina'nın 7 Mayıs Perşembe günü petrol depolama tesislerine iki insansız hava aracının (İHA) düştüğü olayda hava savunma sistemlerinin yeterince hızlı devreye sokulmaması nedeniyle istifasını istemesinin ardından görevinden ayrıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, söz konusu İHA'ların Ukrayna'ya ait olduğunu açıkladı.

Letonya'da geçtiğimiz perşembe günü Rusya'dan ülke sınırlarına giren ve petrol deploma tesislerine düşen İHA'lar, Riga yönetiminde krize yol açtı. Letonya Başbakanı Evika Silina, olay sırasında hava savunma sistemlerinin yeterince hızlı devreye sokulmamasını gerekçe göstererek, Savunma Bakanı Andris Spruds'un istifasını talep etti. Spruds, istifa çağrısının ardından görevinden ayrıldı. Başbakan Silina, istifa eden Spruds'un yerine Letonya Silahlı Kuvvetleri'nden Albay Raivis Melnis'i atadı.

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, söz konusu İHA'ların Ukrayna'ya ait olduğunu açıkladı. Sybiha, İHA'ların Moskova'nın yürüttüğü elektronik harp nedeniyle Rusya'daki hedeflerinden saparak Letonya'ya düştüğünü belirtti. Sybiha, artan İHA kaynaklı güvenlik riskleri nedeniyle Ukrayna'nın Baltık ülkelerine hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için uzman desteği sağlayabileceğini ifade etmişti.

Petrol depolama tesisindeki hasar

Letonya ordusundan 7 Mayıs Perşembe günü yapılan açıklamada, sabaha karşı Rusya topraklarından Letonya'ya 2 İHA girdiği ve İHA'ların düştüğü bildirilmişti. Polis ve itfaiyenin açıklamasına göre Rusya sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Rezekne şehrinde bir depolama tesisinde 4 adet boş petrol tankı hasar görmüş ve olay yerinde bir İHA'nın enkazına rastlanmıştı. Letonya Savunma Bakanı Spruds, saldırının ardından NATO'nun çok uluslu Baltık Hava Polisi Misyonu'na ait askeri jetlerin olay yerine çağrıldığını açıklamıştı. - RİGA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
