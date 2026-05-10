Haberler

Dünyanın en çok kullanılan kimyasalı sülfürik asit artık altın değerinde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küresel sanayinin gizli kahramanı sülfürik asit, Çin'in ihracat yasağı ve Hürmüz Boğazı'ndaki savaşın ardından "altın" değerine ulaştı. Sanayinin kan akışı olarak nitelendirilen bu kritik kimyasalın arzı kesilince, nikel ve bakır devleri Endonezya ile Şili'de fiyatlar yüzde 100'e varan oranlarda patladı. Gübreden bilgisayar çiplerine kadar her alanda kullanılan asit eksikliğinin, yakında gıda ve teknoloji ürünlerinde dev bir zam dalgasını tetikleyerek küresel enflasyonu uçurmasından korkuluyor.

  • Çin, sülfürik asit ihracatına kısıtlama getirdi.
  • Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim sülfürik asit sevkiyatlarını aksattı.
  • Sülfürik asit fiyatları rekor seviyelere yükseldi.

Dünyada gübre üretiminden elektronik sanayisine kadar birçok alanda kullanılan sülfürik asitte küresel kriz büyüyor. Çin’in ihracatı durdurması ve Hürmüz Boğazı’ndaki savaş nedeniyle sevkiyatların aksaması, kimyasalın fiyatını kısa sürede rekor seviyelere taşıdı. Uzmanlar, yaşanan gelişmelerin gıda ve teknoloji ürünlerinde yeni zam dalgasını tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

ÇİN İHRACAT VANASINI KAPATTI

Dünyanın en büyük sülfürik asit üreticilerinden Çin, iç piyasadaki gübre ihtiyacını korumak amacıyla ihracata kısıtlama getirdi. Küresel piyasalarda arzın daralmasına yol açan bu kararın ardından, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilim de sevkiyat zincirini olumsuz etkiledi.

NİKEL VE BAKIR ÜRETİCİLERİ ALARMDA

Krizin en sert hissedildiği ülkeler arasında Endonezya ve Şili öne çıktı. Nikel üretiminde sülfürik aside bağımlı olan Endonezya’da fiyatların son haftalarda yüzde 80’den fazla arttığı belirtilirken, dünyanın en büyük bakır üreticilerinden Şili’de ise maliyetlerin iki katına çıktığı ifade edildi.

ELEKTRONİK VE GIDA FİYATLARI ETKİLENEBİLİR

Wall Street Journal’a konuşan uzmanlar, sülfürik asit krizinin yalnızca sanayi üretimini değil günlük yaşamı da etkileyebileceğini belirtti. Gübre üretimindeki düşüşün küresel gıda fiyatlarını artırabileceği, ayrıca bakır ve kritik minerallerde yaşanacak üretim sorunlarının akıllı telefon, bilgisayar ve elektronik ürün fiyatlarına zam olarak yansıyabileceği kaydedildi.

ABD ALTERNATİF TEDARİK ARAYIŞINDA

ABD’nin ise Meksika ve Kanada’dan sağlanan tedarikle kısa vadede büyük bir sorun yaşamayacağı öngörülüyor. Ancak uzmanlar, küresel stokların azalmasının uzun vadede Amerikan piyasasını da etkileyebileceğini ve artan maliyetlerin enflasyon baskısını güçlendirebileceğini ifade ediyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan etkin pişmanlık başvurusu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü

Zincir markette infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme

10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

Üvey Baba'nın Gaddar Halil'iydi! Son hali şaşırttı
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'u yine pişman etti

Ali Koç'u yine pişman etti
Eski astsubay suda ölü bulundu

Daha 26 yaşındaydı! Eski astsubayın sır dolu ölümü