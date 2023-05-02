Kamuyu Aydınlatma Platformu Haberleri - Kamuyu Aydınlatma Platformu Haber - Haberler

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Kamuyu Aydınlatma Platformu Haberleri

Kamuyu Aydınlatma Platformu haber, Kamuyu Aydınlatma Platformu son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Halkbank'tan ABD'deki tazminat talepli hukuk davasına ilişkin açıklama Açıklaması

Halkbank'tan ABD'deki tazminat talepli hukuk davasına ilişkin açıklama Açıklaması

Kamuyu Aydınlatma Platformu - Dün 21:12
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları pay geri alımları için en fazla 1 milyar lira ayıracak

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları pay geri alımları için en fazla 1 milyar lira ayıracak

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 27.04.2023
Trabzonspor'da Bruno Peres ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Bruno Peres ile yollar ayrıldı

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 27.04.2023
Trabzonspor, Bruno Peres'in sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, Bruno Peres'in sözleşmesini feshetti

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 27.04.2023
Ülker Bisküvi Sanayi AŞ'den birleşme işlemlerine ilişkin açıklama

Ülker Bisküvi Sanayi AŞ'den birleşme işlemlerine ilişkin açıklama

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 25.04.2023
İSDEMİR, üretimde deprem öncesi kapasiteye ulaştı

İSDEMİR, üretimde deprem öncesi kapasiteye ulaştı

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 24.04.2023
BİM Birleşik Mağazalar AŞ'nin idari para cezalarına ilişkin davası reddedildi

BİM Birleşik Mağazalar AŞ'nin idari para cezalarına ilişkin davası reddedildi

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 24.04.2023
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama Açıklaması

Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama Açıklaması

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 20.04.2023
Akfen Yenilenebilir Enerji, elektrik depolama ve üretim tesisi kurmak için EPDK'dan ön lisans aldı

Akfen Yenilenebilir Enerji, elektrik depolama ve üretim tesisi kurmak için EPDK'dan ön lisans aldı

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 19.04.2023
SPOR Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi

SPOR Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 18.04.2023
Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı

Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 17.04.2023
Uluslararası mahkemelerden sonra Yargıtay da İpek ailesini haksız buldu

Uluslararası mahkemelerden sonra Yargıtay da İpek ailesini haksız buldu

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 15.04.2023
9 aylık bilançoyu KAP'a bildirdiler! Kar eden tek kulüp Fenerbahçe

9 aylık bilançoyu KAP'a bildirdiler! Kar eden tek kulüp Fenerbahçe

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 11.04.2023
SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi

SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 31.03.2023
Şok Marketler, 2022 Yılında Cirosunu Yüzde 108,7 Oranında Artırdığını Açıkladı

Şok Marketler, 2022 Yılında Cirosunu Yüzde 108,7 Oranında Artırdığını Açıkladı

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 11.03.2023
Galatasaray, Florya'da 1 milyar 171 milyon liraya 40 dönümlük arsa satın aldı

Galatasaray, Florya'da 1 milyar 171 milyon liraya 40 dönümlük arsa satın aldı

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 02.03.2023
Akbank hisse başı net 1,56 lira temettü dağıtma kararı aldı

Akbank hisse başı net 1,56 lira temettü dağıtma kararı aldı

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 27.02.2023
Borsa, depremler sonrası alınan önlemlerle dengelendi

Borsa, depremler sonrası alınan önlemlerle dengelendi

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 26.02.2023
Galatasaray, Adekugbe'yi açıkladı

Galatasaray, Adekugbe'yi açıkladı

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 17.02.2023
Galatasaray Adekugbe'yi açıkladı

Galatasaray Adekugbe'yi açıkladı

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 17.02.2023
Amir Hadziahmetovic kimdir? Amir Hadziahmetovic mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Amir Hadziahmetovic kimdir? Amir Hadziahmetovic mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 01.02.2023
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferini KAP'a bildirdi

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 01.02.2023
Galatasaray, Patrick van Aanholt'u PSV'ye kiraladı

Galatasaray, Patrick van Aanholt'u PSV'ye kiraladı

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 01.02.2023
Jayden Oosterwolde resmen Fenerbahçe'de

Jayden Oosterwolde resmen Fenerbahçe'de

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 31.01.2023
Aboubakar resmen Beşiktaş'ta

Aboubakar resmen Beşiktaş'ta

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 22.01.2023
Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ın transfer sürecinin tamamlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ın transfer sürecinin tamamlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 22.01.2023
Fenerbahçe, Bruma'nın bonservisini aldı

Fenerbahçe, Bruma'nın bonservisini aldı

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 21.01.2023
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Caner Erkin kimdir? Caner Erkin hayatı ve biyografisi!

2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Caner Erkin kimdir? Caner Erkin hayatı ve biyografisi!

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 28.12.2022
Türk otomotiv devi Tofaş tarih verdi! Fabrikadaki üretime ara veriliyor

Türk otomotiv devi Tofaş tarih verdi! Fabrikadaki üretime ara veriliyor

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 27.12.2022
Ramazan Burak Telli: Avrupa Yatırım Holding olarak yenilenebilir enerji sektörüne giriyoruz

Ramazan Burak Telli: Avrupa Yatırım Holding olarak yenilenebilir enerji sektörüne giriyoruz

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 21.11.2022
Alfa solar ne zaman borsaya girecek? Alfa solar borsada ne zaman işlem görecek? Alfas hisse fiyatı ne? Alfa solar işlem tarihi!

Alfa solar ne zaman borsaya girecek? Alfa solar borsada ne zaman işlem görecek? Alfas hisse fiyatı ne? Alfa solar işlem tarihi!

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 14.11.2022
Alfa solar halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Alfa solar halka arz sonuçları açıklandı mı? Alfa solar halka arz ne zaman borsada işlem görecek?

Alfa solar halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Alfa solar halka arz sonuçları açıklandı mı? Alfa solar halka arz ne zaman borsada işlem görecek?

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 16.11.2022
Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

Borsada, açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de geçerli olacak

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 04.10.2022
Halkbank'ın ABD'deki temyiz başvurusu kabul edildi

Halkbank'ın ABD'deki temyiz başvurusu kabul edildi

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 03.10.2022
Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

Borsada, açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de geçerli olacak

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 03.10.2022
Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

Borsada, açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de geçerli olacak

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 30.09.2022
Turkcell, KKTC'deki 4G ve 5G ihalesine katılacak

Turkcell, KKTC'deki 4G ve 5G ihalesine katılacak

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 29.09.2022
Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

Borsada, açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de geçerli olacak

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 29.09.2022
Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

Borsada, açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de geçerli olacak

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 28.09.2022
Kuveyt Varlık Fonu, Zorlu Enerji'ye Ortak Oldu

Kuveyt Varlık Fonu, Zorlu Enerji'ye Ortak Oldu

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 27.09.2022
Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

Borsada, açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de geçerli olacak

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 27.09.2022
Yukarı adım kuralı nedir? Yukarı adım kuralı ne demek? Yukarı Adım kuralı ne anlama geliyor?

Yukarı adım kuralı nedir? Yukarı adım kuralı ne demek? Yukarı Adım kuralı ne anlama geliyor?

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 26.09.2022
Borsada 'Yukarı adım kuralı' bugün geçerli olmaya devam edecek

Borsada "Yukarı adım kuralı" bugün geçerli olmaya devam edecek

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 26.09.2022
Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

Borsada, açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de geçerli olacak

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 22.09.2022
Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

Borsada, açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de geçerli olacak

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 21.09.2022
Borsa İstanbul'da 'Yukarı Adım Kuralı' Bugün de Devam Edecek

Borsa İstanbul'da 'Yukarı Adım Kuralı' Bugün de Devam Edecek

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 20.09.2022
Günlük kaybı yüzde 5'i aşan ve devre kesici uygulanan Borsa İstanbul'da acil toplantı kararı

Günlük kaybı yüzde 5'i aşan ve devre kesici uygulanan Borsa İstanbul'da acil toplantı kararı

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 19.09.2022
Borsa İstanbul'da işlemler geçici olarak durduruldu

Borsa İstanbul'da işlemler geçici olarak durduruldu

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 19.09.2022
Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu

Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 19.09.2022
Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

Borsada, açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de geçerli olacak

Kamuyu Aydınlatma Platformu - 19.09.2022
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