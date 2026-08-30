Beşiktaş, Hadziahmetovic ile yollarını ayırdı
BEŞİKTAŞ, Boşnak orta saha Amir Hadziahmetovic’in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
BEŞİKTAŞ, Boşnak orta saha Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlı ekipten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı