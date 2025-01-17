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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer İstanbul'a geldi

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Beşiktaş Kulübü, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Norveçli teknik adam, siyah-beyazlılarla resmi sözleşme imzalamak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.

Uzun süredir antrenör arayışında olan siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Beşiktaş, Norveçli çalıştırıcıyı İstanbul'a da getirdi.

EM SON MANCHESTER UNITED'I ÇALIŞTIRDI

Beşiktaş, geçen sezon da teknik direktör aradığı dönemde Norveçli teknik direktör ile temas kurmuştu. Solskjaer, kariyerinde; Molde, Cardiff ve Manchester United'da görev yaptı. Son olarak Manchester United'da görev alan Solskjaer, Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.

SAMSUNSPOR MAÇINDA TAKIMI İZLEYECEK

Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın yarın Samsunspor ile Tüpraş Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmayı tribünden takip edecek. Norveçli çalıştırıcının, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçında ise takımın başında yer alması bekleniyor.

"GÖREVE BAŞLAMAYI BEKLİYORUM"

Solskjaer ilk açıklamasında, "Çok memnunum. Bu kadar insanın bu harika kulüp için burada olması çok güzel. Yönetimle ilk konuşmaları yaptım. Sabırsızlıkla göreve başlamayı bekliyorum. Bu harika şehirde olmak çok güzel." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer İstanbul'a geldi
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
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