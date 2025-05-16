Çemaş Döküm Sanayi AŞ, Toplu İşçi Çıkarma Kararı Aldı

Çemaş Döküm Sanayi AŞ, Toplu İşçi Çıkarma Kararı Aldı
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Kırşehir'deki Çemaş Döküm Sanayi AŞ, piyasa şartlarındaki belirsizlikler ve talep azalması nedeniyle üretim düşüşü yaşandığını belirterek toplu işçi çıkarma kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Kırşehir'de faaliyet gösteren Çemaş Döküm Sanayi AŞ, toplu işçi çıkarmak için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirim yaptı.

Çemaş Döküm Sanayi AŞ Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantı sonucunda piyasa şartlarındaki belirsizlik, ekonomik kriz, dış pazar kaybı ve talep azlığı gibi sebeplerle üretimde ciddi düşüş yaşandığı ve bu nedenle toplu işçi çıkarma kararı alındığı açıklandı. Şirketten yapılan açıklamada, son dönemde yaşanan ekonomik olumsuzlukların üretim maliyetlerini artırdığı, sipariş ve talep azalmasına bağlı olarak stok fazlalığının oluştuğu belirtildi. Açıklamada, dökümhane bölümünde bulunan 4 üretim hattından birinin kapatıldığı, diğer hatlarda da üretimin önemli ölçüde azaldığı bildirildi. Ayrıca talaşlı imalat bölümündeki 57 CNC tezgahından 20'sinde üretimin durduğu, Maçahane, Taşlama, Modelhane ve Kalite gibi diğer bölümlerde de üretim düşüşü nedeniyle iş gücü fazlalığının ortaya çıktığı ifade edildi. Açıklamada, şirketin sürdürülebilirliği için mevcut organizasyon yapısında daralmaya gidilmesi gerektiği, bu çerçevede operasyonel açıdan daha fonksiyonel bir yapılanmaya geçilmesi amacıyla 4857 sayılı İş Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca toplu işçi çıkarmaya karar verildiği bildirildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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