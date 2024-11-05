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TOFAŞ, 8 yılda 1 milyon araç üretme hedefiyle dev anlaşma yaptı

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Tofaş, Stellantis Grubu ile imzalanan anlaşmada toplam 232 milyon Euro yatırımla 2024-2032 yıllarında 1 milyon adet araç üretiminin hedeflendiğini bildirdi. TOFAŞ'tan dev anlaşma! 8 yılda 1 milyon araç hedefi

Tofaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan duyurusunda, 1 Mart 2023 tarihli açıklamayla, şirket ile Stellantis Europe S.P.A arasında üretim sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın detaylarının paylaşıldığı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"1 Mart 2023 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, Şirketimiz ile Stellantis Europe arasında Stellantis markaları (FIAT, Opel, Citroën, Peugeot) için öngörülen yeni 'K0' modelin hafif ticari araç ve 'Combi versiyonlarının çoklu enerji platformlarında Stellantis lisansı ile Türkiye'de üretim hakkının Tofaş'a verilmesine ve üretilen araç ile yedek parçaların satış koşullarının belirlenmesine yönelik olarak bir üretim sözleşmesi (üretim sözleşmesi) ile Stellantis Grubu'na ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının kullanılmasına ilişkin bir lisans sözleşmesi imzalanmıştır."

8 YILDA 1 MİLYON ARAÇ ÜRETİLECEK

Açıklamada, sözleşme uyarınca, çoğunluğu bu yıl tamamlanacak 232 milyon avroya varan yatırımla hayata geçirilecek proje kapsamında, 2024-2032 döneminde 1 milyon adet araç üretiminin hedeflendiği bildirildi.

Fiat markası için üretilen söz konusu araçların Türkiye'de dağıtım hakkının Tofaş'a verildiği belirtilen açıklamada, "Stellantis Otomotiv paylarının şirketimiz tarafından devralınması durumunda, diğer Stellantis markalarının (Peugeot, Citroen Opel) Türkiye'deki dağıtım hakkı da Tofaş'a geçecektir." denildi.

TOFAŞ, 8 yılda 1 milyon araç üretme hedefiyle dev anlaşma yaptı
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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