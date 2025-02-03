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Galatasaray Morata'nın maliyetini açıkladı

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Galatasaray, Alvaro Morata'nın transfer maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İtalyan devi Milan'dan transfer edilen yıldız golcünün kiralama bedeli olarak toplam 6 milyon Euro ödeneceği belirtildi. Ayrıca, Galatasaray oyuncuya yarım sezon için 3 milyon Euro ve gelecek sezonun ilk yarısı için de 3 milyon Euro garanti ücret ödeyeceğini açıkladı.

Süper Lig devi Galatasaray Morata transferini KAP'a bildirdi. İtalyan devi Milan'dan transfer edilen yıldız golcünün kiralama bedeli olarak 6 milyon euro ödeneceği açıklandı.

6 MİLYON EURO

Galatasaray ayrıca oyuncuya yarım sezon için 3 milyon euro ve gelecek sezonun ilk yarısı için de 3 milyon euro garanti ücret ödeyeceğini bildirdi.

Morata'nın satın alma opsiyonu ile ilgili maddenin detaylarını da açıklayan Galatasaray'ın paylaşımı şöyle:

Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín'in 2 Şubat 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, AC Milan SPA Kulübü'ne toplamda 6.000.000 euro geçici transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuya ise:

2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 euro, 2025-2026 sezonu ilk yarısı için 3.000.000 euro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, kulübümüzün 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 8.000.000 euro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunmaktadır. Bu bedel, 6 taksit halinde ödenecektir.

Galatasaray Morata'nın maliyetini açıkladı

Galatasaray Morata'nın maliyetini açıkladı

Galatasaray Morata'nın maliyetini açıkladı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHako Sanane:

Elin gavuruna 3/3 6 milyon ver. Ama Yunus 3 istedi mi verme. Sonra türk futbolu neden ilerlemiyor de

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Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Ondan sonra bunlara top taşıyacak yunus niye 3 milyon istiyor diye eleştirelim.

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Bu rakamları maliye ve maliye bakanı duyup gereğini yapıyor mu acaba ? Hani durmadan fukara halka çöküyor ya maliye..

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