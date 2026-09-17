Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim'i satın almak üzere görüşmelere başladığını duyurdu

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(ANKARA) - Emlak Katılım, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Katılımevim ve Birevim'i satın almak üzere görüşmelere başladığını duyurdu.

Emlak Katılım tarafından KAP'a yapılan açıklamada, şirket bünyesindeki Emlak Katılım'ın büyüme stratejisi doğrultusunda adım attığı belirtildi. Yapılan bildirimde, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin satın alınmasına yönelik görüşmelerin başladığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA