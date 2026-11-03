ASELSAN, 1,1 milyar dolarlık hava savunma sistemleri ihracat sözleşmesi imzaladı

ASELSAN, 1,1 milyar dolarlık hava savunma sistemleri ihracat sözleşmesi imzaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada uluslararası bir müşterisiyle hava savunma sistemlerinin satışına ilişkin toplam tutarı 1,1 milyar dolar olan ihracat sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Sözleşme, hava savunma sistemleri satışını kapsıyor.
ASELSAN, uluslararası bir müşterisiyle 1,1 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, uluslararası bir müşterisi ile hava savunma sistemlerinin satışına ilişkin toplam tutarı 1,1 milyar dolar olan ihracat sözleşmesi imzalandığını bildirdi.
Kaynak: AA