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ASELSAN, 1,1 milyar dolarlık hava savunma sistemleri ihracat sözleşmesi imzaladı

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ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada uluslararası bir müşterisiyle hava savunma sistemlerinin satışına ilişkin toplam tutarı 1,1 milyar dolar olan ihracat sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Sözleşme, hava savunma sistemleri satışını kapsıyor.

ASELSAN, uluslararası bir müşterisiyle 1,1 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, uluslararası bir müşterisi ile hava savunma sistemlerinin satışına ilişkin toplam tutarı 1,1 milyar dolar olan ihracat sözleşmesi imzalandığını bildirdi.

Kaynak: AA
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