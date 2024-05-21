Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili iddialara Koç Holding'den açıklama var: Görüşmeler sürüyor

Koç Holding, 1944'te kurulan Yapı Kredi'nin Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank'a satışına ilişkin iddialar üzerine Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Açıklamada ön görüşmelerin devam ettiği ancak kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığı bildirildi.

"GÖRÜŞMELER AÇIKLAMA GEREKTİRECEK NİTELİKTE DEĞİL"

Koç Holding, bağlı ortaklığı Yapı Kredi'de sahip olduğu paylarının satışına ilişkin haberlerle ilgili KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Basın-yayın organlarında, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıkmıştır. Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir. Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır" denildi.

AÇIKLAMA SONRASI HİSSELERDE YÜKSELİŞ

Yapı Kredi'nin satılıp satılmayacağıyla ilgili iddiaların ardından yapılan açıklama, kurumun borsadaki hisselerini de etkiledi. Açıklama sonrası borsada işlem gören Yapı Kredi hisseleri yüzde 9,97 ile tavan artış seviyesine ulaştı.