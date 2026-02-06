Haberler

Maliyeti açıklandı! Agbadou resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Wolverhampton'da forma giyen Emmanuel Agbadou'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı ekipten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Wolverhampton Wanderers Football Club'üne transfer bedeli olarak 18 milyon euro ödeneceği belirtildi.

  • Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu Wolverhampton Wanderers'tan 18 milyon euro transfer bedeliyle transfer etti.
  • Emmanuel Agbadou ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar 4,5 sezonluk sözleşme imzalandı.

Beşiktaş, ara transfer döneminin son gününde savunma hattına dev bir takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, Wolverhampton forması giyen Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou'yu İstanbul'a getirdi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-beyazlı ekipten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Wolverhampton Wanderers Football Club'üne transfer bedeli olarak 18 milyon euro ödeneceği belirtildi.

Yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Badobre Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Euro ödenecektir. Oyuncu ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar 4,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

