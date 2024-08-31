Beşiktaş'ın stoperi Omar Colley PAOK'a transfer oldu
Beşiktaş'ın Gambiyalı stoperi Omar Colley, Yunanistan ekiplerinden PAOK'a transfer oldu. Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada transferin kesinleştiği belirtildi.
Beşiktaş'ın Gambiyalı stoperi Omar Colley, Yunanistan ekiplerinden PAOK'a transfer oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada: "Profesyonel futbolcumuz Omar Colley'nin PAOK F.C. kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; PAOK F.C., Şirketimize şarta bağlı transfer ücreti ödeyecektir" denildi.