Trabzonspor yeni sol kanat oyuncusu Olaigbe'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor yeni sol kanat oyuncusu Olaigbe'yi KAP'a bildirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, sol kanatta görev yapan Kazeem Olaigbe'i 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Süper Lig devi Trabzonspor, dün kente gelen Kazeem Olaigbe ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada, Belçikalı futbolcu için kulübü Rennes 3 taksitte 5 milyon Euro ödeneceği ifade edildi. Öte yandan futbolcunun başka bir kulübe transfer olması halinde ödenen bedel düşüldükten sonra kalan kısmın yüzde 15'i de Rennes'e verilecek.

Trabzonspor yeni sol kanat oyuncusu Olaigbe'yi KAP'a bildirdi

KAZANACAĞI MAAŞ

22 yaşındaki kanat oyuncusu gelecek yıl 1 milyon 350 bin Euro, 2026-2027 sezonu için 1 milyon 350 bin Euro, 2027-2028 sezonu için 1 milyon 400 bin Euro, 2028-2029 sezonu için 1 milyon 500 bin Euro, 2029-2030 sezonu için 1 milyon 600 bin Euro garanti ücret kazanacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Sahte diploma çetesi, Nesibe Kaya Zabun'un diplomasını da kullanmış

Gözü dönmüş alçaklar, Nesibe'nin diplomasını da kullanmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok

Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.