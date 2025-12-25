Dere Ağzı Tesisleri kimin, Fenerbahçe Dere Ağzı Tesisleri'ni kim kiraladı (128 milyon euro)?

KAP'a yapılan bildirimde, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Fenerbahçe Spor Kulübü ile uzun vadeye yayılan bir tesis kiralama sözleşmesine taraf olduğu belirtildi. Açıklamanın ardından "Dere Ağzı Tesisleri kimin?" ve "128 milyon euro değerindeki kiralama işlemini kim gerçekleştirdi?" soruları gündeme geldi.

DERE AĞZI TESİSLERİ'Nİ KİM KİRALADI?

Fenerbahçe Futbol A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla Fenerbahçe Spor Kulübü ile uzun vadeli bir tesis kiralama sözleşmesine imza atıldığını bildirdi. Anlaşma, kulübün futbol faaliyetlerinde kullandığı ana tesisleri kapsıyor ve 21 yıllık bir dönemi içeriyor.

Yeni sözleşme kapsamında, daha önce yürürlükte olan tesis kullanım anlaşması sona erdirildi. Taraflar, uzun süreli kullanım esasına dayanan yeni bir model üzerinde uzlaştı.

Bu çerçevede, sözleşmeye konu tesislerin 21 yıllık kullanım hakkı karşılığında toplam 6 milyar 465 milyon 673 bin 206 TL'nin, net bugünkü değer üzerinden hesaplanarak Fenerbahçe Spor Kulübü'ne peşin olarak ödenmesine karar verildi.

DERE AĞZI TESİSLERİ KİMİN?

Tesislerin mülkiyeti Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nde bulunuyor.

Son KAP açıklamasına göre ise bu tesisler, uzun vadeli bir sözleşmeyle Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından kiralanmıştır (kamuoyuna yansıyan toplam bedel: 128 milyon euro).